Důležitý rozhovor na DVTV o Exekutistánu

10. 2. 2018

Začátek je vlažný, pro mne to má cenu asi od 10. minuty,Z rozhovoru vyplývá, že nižší soudy nereagují na rozhodnutí NS o protiprávnosti rozhodčích doložek. Správně by soudci měli projít svoje spisy k takovým exekucím a zastavit je.Úvěrové společnosti toho zneužívají a dají peníze jen těm, co se ozvou.Právník pak řekne i průměrnou částku exekuce krát jejich počet. Určitě se vám hodí se na to podívat.Mě šokuje, že systém zaplatit jen těm, co se ozvou je všeobecně známý přes deset let prakticky u všeho a nikdo z dobrorusů na tom ani nezačal pracovat.Dluh často vzniká i pouhou týdení nemocí matky s dítětem. O redukcích plateb nemocenské vím svoje a je to nepublikovatelné.