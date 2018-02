Pro stoupence Czexitu: Britské postavení vůči evropské sedmadvacítce se hroutí

9. 2. 2018





Michel Barnier, vyjednavač Evropské unie pro brexit, varoval londýnskou vládu, že v důsledku jejího obstrukčního postoje vůči podmínkám Evropské unie není vůbec automatické, zda EU povolí Británii setrvat v EU po pro ni potřebné "předchodové období" od dubna 2019 do prosince 2020. Barnierovy výroky okamžitě vyvolaly pád hodnoty britské libry vůči americkému dolaru.



Evropská unie požaduje, aby Británie zacházela s občany EU, kteří v tomto přechodovém období přicestují do Británie a usadí se tam, stejně jako se všemi předchozími evropskými občany usadivšími se v EU. EU požaduje, aby tito občané měli stejná práva a měli právo na trvalý pobyt ve Velké Británii stejně jako evropští občané, kteří přicestovali do Británie před koncem března 2019, kdy Británie oficiálně opouští EU. Británie to odmítá.Evropská unie požaduje, aby Británie po dobu přechodového období od dubna 2019 do prosince 2020 byla podřízena všem novým zákonům a nařízením EU. Británie to odmítá.Barnier také potvrdil, že Severní Irsko bude muset zůstat součástí jednotného evropského trhu a celní unie, pokud nemá na hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem znovu vzniknout pevná hranice, která by se stala terčem teroristických útoků. Velká Británie to odmítá.Barnier poukázal na to, že pokud Británie v těchto věcech neustoupí, je velmi nepravděpodobné, že by jí Evropská unie umožnila požadované přechodové období.Výrazně se zvýšila pravděpodobnost, že Británie vypadne z Evropské unie bez dohody, což by bylo pro tuto zemi katastrofou.Podrobnosti v angličtině ZDE