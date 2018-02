MÍ Pražané mi nerozumějí

9. 2. 2018

Ještě jsem si pro jistotu znovu přepočítal hlasy z prvního kola, tentokrát to nemůže nevyjít. Nemá kde brát, Milda. Konečně se to zas vrátí všecko do normálu. Ještě že u nás slušní lidé ještě nevymřeli. Dělali všichni, co mohli. Organizovali diskuse, to byl aspoň svátek demokracie. Moderovali to slušní novináři a všechna čest těm kandidátům, jak to vzali vážně. Dokonce občas měli i na něco různé názory a trochu se poškorpili, ale v rámci slušnosti a vždycky se zas rychle usmířili, tak to má být. Bylo to takové kultivované a všichni myslím viděli, jaké dobré kandidáty tato země dokáže postavit proti zlu a populismu. Bylo těch debat fakt hodně, takže každý si mohl vybrat. Škoda jen, že ten Milda na ně tak sral, mohlo to být ještě zajímavější.

Tak už je to tady. Dneska je ten krásný den, kdy se zbavíme toho ochlasty z Vysočiny. To bylo utrpení vydržet celých pět let té hrozné ostudy na Hradě. Vypadá to dobře, snad se nic nezanedbalo. Cítím to v kostech. Sedím u internetu už od půl druhé a sleduju výsledky.

Je to skoro jedno, který z nich to vyhraje, volil jsem Drahoše jen proto, že měl největší šanci na úspěch. Klidně by to mohl dělat kterýkoli z té partičky. Třeba Horáček. Ten se mi líbil, jak se nekompromisně stavěl proti symbolice ohrožující odkaz Listopadu. Vypadá jako takovej trochu směšnej trpaslík, ale když o něco opravdu jde, tak dokáže bouchnout do stolu! Myslím, že nejsem sám, kdo tohle téma považuje za jeden z nejpalčivějších problémů dneška, vždyť od Listopadu je to teprve 30 let. A ten hrdina se toho osobně účastnil, není divu, že mu není lhostejné, když se mu ten odpornej komouš Vondráček vysmívá. Už mě to nějakej pátek trápí, že se stane šéfem toho důležitého výboru pro kontrolu. Něco tak hrozného si stěží dokážu představit. Budilo mě to ze sna každý druhý den, jako asi většinu občanů republiky. Nejednou jsem vyskočil kolem druhé ráno z postele a jako náměsíčný začal skandovat "Vondráček ven!" a zvonil klíči. Někdy jsem i zanotoval Jednou budem dál, než mi manželka dala pár facek, abych se uklidnil a šel zase spát.

Ale to teď přestane, budu zase spát jako miminko. Mají na tom zásluhu hlavně novináři, fakt se toho v poslední době napsalo hodně a všichni slušní přiložili ruku k dílu, snad to ti primitivové z vesnice musí tentokrát pochopit. Dost mě třeba dojalo, jak jsem nedávno četl v Čulíkových Britských listech článek o tom, jak nesmíme po vítězství tancovat nad poraženými, ale vlídně jim vyjít vstříc a zabývat se jejich problémy. Přesně tak to je, nemá cenu jim vysvětlovat, že jsou hloupí, je jim potřeba pomoct, hlavně podpořit gramotnost na vesnicích, třeba jim darovat nějaké starší počítače, knihy a tak. Chytrej člověk, ten Čulda.

Hlavně se těším, až se zbavíme toho populisty Babiše. Dobře jim to včera před volbama Drahoš řekl, že ani kdyby ho navrhl předseda sněmovny na premiéra ve třetím pokusu, tak ho nejmenuje. Má úplnou pravdu. Přece nemůže jmenovat trestně stíhaného člověka, který si staví farmu za ukradené dluhopisy, aby tam mohl na cizích pozemcích pěstovat řepu, a ještě za to brát dotace. To je už je fakt donebevolající a nechápu, jak to ti lidi můžou nevidět. Chudí duchem, no. Nějaký ústavní právník tvrdil, že co říkal Drahoš je protiústavní, ale to je pěkná blbost. Každý ví, že morálka a slušnost je duchem ústavy a není tak důležitý, co se tam přesně píše v tej liteře. To by mě taky zajímalo, co je zač ten právník, asi někdo z Agrofertu, a nebo tam pracuje jeho teta, nějakej investigativec by se na něj měl podívat. Jsem fakt rád, že budeme mít prezidenta, který ví, co je to respekt k ústavě. Hlavně teda k tomu duchu a zvyklostem, tak ňák.

Ale to už nemůže nic zvrátit, volební matematika je neúprosná. Dochází jim dech. Ve štábu Jiřího Drahoše už se to schází. Viděl jsem tam dokonce i Aňu Geislerovou. Hrozně ji obdivuji, má takové pevné politické postoje. A ačkoli je to fakt úspěšná umělkyně, vždycky ví, kde se má v pravý čas ukázat, aby podpořila správnou věc. To bude mejdan na úrovni, jako ve Varech. Určitě dá Jirkovi i pusu, když teď bude taky úspěšný a navíc je to pořád docela fešák. Kousek toho budou určitě i vysílat na ČT, tak se těším. Škoda, že tam taky nemůžu být. Připravil jsem si klíče a zapalovač a udělám si atmošku aspoň doma.

No co vám mám povídat, relouduju stránku s výsledky jako zběsilej a pořád to ne a ne klesnout pod 50! To snad není možný todleto. Zas to ten kokot vyhrál. To je fakt zbytečný, já se na to vyseru. Zas to celý podělali ti primitivové z venkova. Ti lidi to nikdy nepochopí, to je fakt marný! Taková sebranka debilů a řepáků. Lidi z takových prdelí, kam často ani metro nejezdí, to se pak můžeš divit, že tomu nerozumí. A to jim můžeš pořád dokola vysvětlovat, že demokracie to je hlavně slušnost, skromnost a respekt k ostatním lidem. Hovno, zase ti kreténi zvolí toho dementa. Nakopat je do prdelí, vidláky, Ostravsko je celý potřeba darovat Polsku. Holt nemůže být každej chytrej jako my s Jarmilkou no, to je jasný. Většina lidí jsou hlupáci, s tím nic nenaděláš. Jestli by se ta demokracie neměla radši zrušit.

Ale já se na to můžu vykašlat, já emigruju do západního Německa a bude to. Ať si to tady vyžerou, lopaty. Správně to napsal Jirka Pehe, že nám úspěšným to může být jedno. Ti chudáci tady budou žrát akorát Babišovu řepu a poslouchat budou Putina. My se uživíme kdekoli jinde. Taky byl nasranej, Pehe, ani se mu nedivím. Celej rok se obtěžuje na stránkách tisku házet perly těm sviním, trpělivě jim vysvětlovat, jak to je, a oni si zase zvolí Zemana.

Dneska tady byl strejda Karel na obědě. To zas bylo, to poslouchat.

"Na Aktuálně psali," vysvětloval jsem mu, "že to Drahoš nevzdává. Cítí z toho všeho pozitivní energii, příště už to určitě vyjde. A Kalousek taky říkal, že to přežijem."

Strejda zvedl oči od oroseného půllitru a řekl:

"Ty vole, Pepo, neblbni nahlas. Dyť ten Kalousek je od tohohle momentu akorát za šaška, bude do konce volebního období přednášet svoje bláboly o obraně demokracie, který nikoho nebudou zajímat, a po dalších volbách si půjde konečně hledat pořádnou práci. Pokud si to Babiš neposere sám, bude tady s někým čtyry roky vládnout. Lidi budou spokojený, tak ho zvolej znova. Po pěti letech skončí Zeman a na prezidenta bude kandidovat Babiš a proti němu asi zas nějakej pražskej akademik. Koho myslíš, že budou volit všichni ti lidi, co volili Miloše jak letos, tak i před pěti lety? Takže tady pak bude prezidentovat Babiš nebo někdo takovej a vládnout bude ANO, co vyhraje volby za ty 4 roky ještě pod Babišem. Čili všichni tihle profesoři Zničit Krtka si můžou dát takových deset patnáct let pohov."

Strejda je primitiv, nemá cenu se s ním bavit. Nečte Fendrycha a nedívá se na dé vé té vé. Schovám na pár let trikolóru a uvidíme.

Pravda a láska zvítězí, kurvafix!