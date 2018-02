Britská ultrapravice prosazující brexit se nyní uchýlila k antisemitismu

10. 2. 2018





"Ultrapravicová internacionála" z jednadvacátého století se nikterak nepodobá komunistické internacionále ze století dvacátého, píše Nick Cohen. Žádný Stalin ji neřídí. Přesto však v Evropě a v Trumpově Americe pochoduje ultrapravice koordinovaně směrem k témuž temnému cíli, jako by ji řídilo nějaké neviditelné velitelství.



Péče o volný trh a svobodnou společnost dávno zmizely. Britský konzervativní tisk a část britské Konzervativní strany, zastoupené v Dolní sněmovně, nyní opakují a rozvíjejí konspirační teorie z Putinova Ruska a z Orbánova Maďarska. V Británie, stejně jako ve zkorumpovaných částech bývalého sovětského impéria, se věří, že židovský finančník George Soros má nadpřirozenou moc svrhávat vlády a - v nové pozoruhodné kombinaci antisemitismu a antiislamismu, že plánuje zaplavit Evropu muslimskými uprchlíky.



Nejnaléhavější otázkou je: Proč se snižují ultrapravicoví stoupenci brexitu k tomuto paranoidnímu gangsterství? Stoupenci brexitu by měli být spokojení. Británie odchází z EU v březnu 2019. Aspoň Theresa Mayová to říká. Mělo by jim stačit být zticha a čekat, až vznikne ta situace, že si budou moci dělat, co budou chtít. Namísto toho jsou oběti absolutní neurózy. Natolik jsou rozhodnuti destabilizovat vládu Theresy Mayové, že by pod jejich nátlakem mohl brexit zkolabovat.Příklad. Podle oficiální vládní strategie, kterou zformlovala premiérka Mayová, si měla Británie i EU "navzájem prozatímně udržet přístup na své trhy", než bude uzavřena nová obchodní dohoda. Pokud Británie nebude v přechodném období dodržovat předpisy evropské celní unie a jednotného trhu, vznikne chaos ve všech firmách a na všech hranicích. To bylo dohodnuto, nebo jsme si to alespoň mysleli. Jenže londýnská vláda se teď tak děsí konzervativní ultrapravice, obviňující ji z kolaborace s Bruselem, že tuto dohodu nechce potvrdit. Nikdo neví, co vlastně Británie od EU nyní chce.Stručně řečeno jednání britské Vlády Jejího Veličenstva nyní vypadá jako souboj na nože v blázinci. Asi 70 ultrapravicových poslanců si přeje, aby to tak zůstalo, než aby přijali jakýkoliv kompromis. Vědomě riskují, že se britské veřejné mínění postaví proti brexitu, a zahrávají si s nebezpečím, že čím déle jejich požadavky absolutení izolace od EU budou trvat, tím větší je pravděpodobnost, že většina Dolní sněmovny se proti Mayové a Corbynovi vzbouří a prosadí své přesvědčení, že Británie zrazuje své vlastní zájmy.Často je ovšem chybou připisovat racionální motivy iracionálním hnutím. Fraser Nelson, šéfredaktor konzervativního týdeníku Spectator, který strávil více času s konzervativními politiky, než je dobré pro mentální stav jakéhokoliv člověka, vidí občanskou válku jako normální stav Konzervativní strany: "Ryby plavou, ptáci létají. Britští konzervativci si navzájem rvou plíce z těla," řekl mi s pokrčením ramen.Zavládl nátlak přesunout se do extrémů. Za těchto okolností je jasné, proč konzervativní britské deníky The Daily Telegraph, Daily Mail a The Sun roztrhaly své někdejší skrupule a proměnily George Sorose z obstarožního filantropa a dárce pro humanitární kauzy v židovského spiklence s nadpřirozenou mocí svrhávat vlády a zvrátit výsledky referend. Vypočítali si, že protestovat bude jen několik málo "slušných" konzervativců a ti, kdo budou protestovat, mohou být bezpečně ignorováni.Kampaň prosazující brexit byla od samého začátku založena na konspirační teorii a každá konspirační teorie nakonec skončí obviňováním židů. Začínáte tím, že obviníte ekonomy, které varují před krachem britského hospodářství v důsledku brexitu, že to jsou zaprodanci Bruselu a skončíte blekotáním o loutkovodičích a o spiknutí Rotschildů.Je děsivé, že když se konzervativní ultrapravice rozhlédne po světě, vidí, že její taktika triumfuje. V Maďarsku zkorumpoval Orbán volební systém i podnikatelskou sféru a umlčel svobodný tisk. Orbán nyní zneužívá své nadvlády nad médii, že přesvědčuje Maďary, že se Soros chystá Maďarsko ovládnout, jen proto, že Soros financuje četné charitativní organizace pomáhající uprchlíkům a obětem čteného porušování lidských práv v Maďarsku. Miliony Maďarů Orbánovi věří. Britská pravice je stejně tak rozhodnuta přesvědčit miliony britských občanů, že opozice proti brexitu není součástí normální debaty v demokracii, ale je to dílo zrádců ovládaných ďábelskými loutkovodiči.Očekávejme mnoho dalšího v tomto duchu. Logika fanatismu diktuje, aby pravice používala stále špinavějších triků k tomu, aby zabránila veřejnosti získat jasný pohled na zoufalý stav, do něhož dostala Británii.Kompletní článek v angličtině ZDE