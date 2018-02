Velkou koalici Angely Merkelové možná zlikviduje student jménem Kevin

11. 2. 2018

Osmadvacetiletý berlínský student Kevin Kühnert, aktivista mladých sociálních demokratů, je v současnosti v ohnisku největší pozornosti politiky v Německu. Kühnert odmítá účast sociálních demokratů v navrhované velké koalici Merkelové, mimo jiné i proto, že se v té koalici má stát bavorský ultrapravicový politik Horst Seehofer, který neustále kritizoval Merkelovou za její vstřícnou politiku vůči uprchlíkům a pěstuje si přátelství s autoritářským maďarským premiérem Viktorem Orbánem. "Taková osoba nemůže být partnerem pro sociální demokraty," říká Kühnert. "To by byla strašlivá představa." Požaduje, aby se sociální demokracie obnovila v opozici.Členové sociální demokracie v Německu uspořádají referendum o tom, zda půjdou do koalice s Merkelovou. Kühnert proti tomu bojuje. Inspiruje se oživením britské Labouristické strany za vedení Jeremyho Corbyna.Podrobnosti v angličtině ZDE