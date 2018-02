Pro stoupence Czexitu: Po odchodu Británie z EU přestanou v Evropě platit britské řidičské průkazy

9. 2. 2018



Britští řidiči (a totéž by se týkalo po odchodu ČR z EU českých řidičů) budou po odchodu Británie z EU potřebovat nové řidičské průkazy a registrační certifikáty, pokud budou chtít automobilem cestovat do zemí Evropské unie. Vyvolá to vlnu byrokratických překážek.



Británie v současnosti přistupuje ke konvenci OSN o silniční dopravě z roku 1968. Británie ji tehdy nepodepsala, avšak britský podpis na této smlouvě je nyní urgentně nutný, protože Evropská unie přestane uznávat po odchodu Británie z EU britské řidičské průkazy a bez alternativní dohody by mohla zakázat všem britským řidičům a vozidlům vstup na území EU.







Konvence OSN vyžaduje, aby potenciální řidiči, kteří chtějí jet na území Evropské unie, si zažádali o mezinárodní povolení řídit vozidlo (IDP). Britské kamiony, cestující na území EU, budou také muset být nově registrovány.



Evropská komise varovala minulý měsíc, že po odchodu Británie z EU už nebude Evropská unie uznávat platnost britských řidičských průkazů. Bez uznání řidičských průkazů si nebudou moci Britové v Evropě pronajímat automobily ani uzavírat pojištění tak, jak je to v současnosti pro ně nemožné v některých amerických státech. .



Vídeňská konvence vyžaduje, aby řidiči s určitými typu přívěsných vozů, si před cestou do zahraničí opatřili zvláštní registraci svého vozidla. To bude také povinné pro všechna komerční vozidla a velká nekomerční vozidla.



Největším problémem pro britské kamiony, které zamýšlejí vozit zboží do Evropy, je skutečnost, že podle mezinárodních smluv může být Británii uděleno jen 103 až 1224 povolení ročně k cestě kamionu na území Evropské unie. V současnosti podniká 75 000 britských kamionů až 300 000 cest do Evropy.



