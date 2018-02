Pro stoupence Czexitu: V důsledku brexitu zřejmě klesne výroba v Británii až o třetinu

7. 2. 2018

Verze brexitu, o nichž uvažuje britská vláda, povedou zřejmě k zmenšení britského výrobního sektoru až o třetinu. Vyplývá to z nového hospodářského modelování. Průmyslová a výrobní centra, která hlasovala pro brexit, jako Sunderland, Coventry, Derby a region kolem Durhamu v severní Anglii utrpí nejvíce.Ze studie organizace UK Trade Policy Observatory vyplývá, že i kdyby se britské vládě podařilo uzavřít dohody o volném obchodu s jednotlivými zeměmi, povede to přesto k poklesu vývozu do Evropské unie o 34 a 30 procent v oblasti potravinářského a textilního průmyslu."Dokonce i úspěšné uzavření volných obchodních dohod se všemi zeměmi mimo EU (což samo o sobě je velmi nepravděpodobné) by nedokázalo nahradit ztrátu ekonomických vztahů s EU, píše tým, v jehož čele stojí profesor Alasdair Smith.Z výzkumu Sussex University vyplývá, že škody ze ztráty přístupu do Evropské unie by zasáhly právě ty části britské ekonomiky, jichž si politikové nejvíce cení.Podrobnosti v angličtině ZDE