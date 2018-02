Izrael provedl "rozsáhlé letecké údery" v Sýrii

10. 2. 2018





Izrael provedl to, co charakterizoval jako "rozsáhlé letecké údery" v Sýrii poté, co jedna z jeho stihaček F-16 havarovala po zásahu syrské protiletadlové palby.





Podle mluvčího izraelské armády bylo nedaleko syrského hlavního města Damašku zničeno dvanáct míst, včetně čtyř "íránských cílů".



Izraelské stihačka F-16 se vracela v sobotu dopoledne z náletu, jehož cílem bylo zničit íránskou infrastrukturu, obviňovanou, že do Izraele vyslala dron.



Oběma pilotům se podařilo katapultovat a přistáli v Izraeli. Jeden byl vážně zraněn. Syrské státní zpravodajství uvedlo, že syrská protiletecká obrana zasáhla nejméně dvě stihačky.



Izraelská stihačka byla na misi hluboko na syrském území. Cílem mise bylo zlikvidovat íránské ústředí řízení dronů nedaleko pouštního města Palmyra. Dron, který se dostal nad izraelské území, byl sestřelen a zkonfiskován izraelskou armádou.



Sobotní incident byl jedním z nejvážnějších incidentů týkajících se Izraele, Íránu a Sýrie během nynější sedm let trvající války. Stalo se poprvé, že Izrael přišel při konfliktu o stihačku.



Podrobnosti v angličtině

