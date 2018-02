Nová moc Číny děsí Západ

8. 2. 2018 / Nando Sommerfeldt, Holger Zschäpitz

Po celá léta si mohly být USA a Evropa jisty svým vedení v oblasti politické, ekonomické a ideologické. Ale nyní jsou všechny tři pilíře podkopávány stejným státem. Pro globální strukturu moci je to riskantní. Úspěch Západu spočívá na třech pilířích. Je ovšem nutno opatrně poznamenat, že spočíval. To byla samozřejmě politická a ekonomická dominance, která pomohla Americe a Evropě k desetiletím převahy. Ale pak existuje ještě také tzv. měkký faktor, který je zodpovědný za sílu západního světa – „soft power". To se týká takzvaného mírného vlivu na ostatní. Například, pokud je národ, jako jsou Spojené státy, obdivován pro svou kulturu a způsob života, pak to zajišťuje America větší globální sílu.