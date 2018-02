V Británii neodstranili obraz z galerie kvůli politické korektnosti. IDnes napsala nesmysly

7. 2. 2018 / Jiří Hlavenka

Skutečnost je právě opačná, než jakou sugeruje titulek v IDnes



Z tohoto jsem dost rozladěný; nechce se mně věřit doomsayingu, že lidstvo nezadržitelně hloupne a spíše jsem se chýlil k názoru, že prostě jen facebook dal možnost i těm prostším z nás se veřejně vyjadřovat, dřív jen neměli jak a kde. Ale stále víc váhám.



Link na článek (viz obrázek) jsem zaznamenal na fb asi v osmi provedeních a okolo něj desítky komentářů, vyzněním víceméně stejné, v duchu toho na obrázku. Navíc, šlo o "mou bublinu kultivovaných lidí", jaké je to v těch jiných, si raději ani nedomýšlím.



Přičemž:





- už z komentářů je vidět, že komentující nečetli článek, ale jenom titulek a obrázek (jinak by komentovali jinak). Dnešní doba je opět jako v pravěku v Altamiře: komunikujeme obrázky, případně stručnými větami na úrovni Kopčema s Veverčákem. Víc už nedáme - moc složité, bere to čas, namáhá to, mozeček zabolí, proč to dělat když pivo levnější nebude.



- ani jeden z diskutujících (poctivě jsem si to prošel, jednalo se o stovky lidí) se nenamáhal, aby si našel články a komentáře v anglickém tisku, ze kterých iDnes, jak je jejím dobrým zvykem a bez udání zdroje a "kreativně" čerpala. Všichni věříme tomu, co iDnes napíše, na slovo. Ne, spíš jinak: je to lenost ověřit si informaci, i když už je to na první pohled trochu divné.



- pokud by tak někdo učinil, zjistil by, že skutečnost je právě opačná než jakou sugeruje titulek. Výtvarnice Sonia Boice, která pochopitelně nežije ve vzduchoprázdnu a vnímá důležitá veřejná témata, měla nápad s touto lehkou provokací či uměleckou performancí - namísto obrazu dala bílou zeď a na stůl žluté lístečky návštěvníkům k vyjádření. Účinku bylo dosaženo: namísto běžného návštěvnického desetivteřinového postání před obrazem a "jdeme k dalšímu dílu" se tvořily hloučky, lidé diskutovali, psali svoje názory. Po ukončení performance (došly žluté lístečky) byl obraz pověšen zpět. Myslím, že díky medializaci této mini-performance se galerii následně zvýšila návštěvnost, takže paní kurátorka je jen ráda.



A kdo má chuť na další souvislosti a perspektivy, které samozřejmě unikají nám všem, jako je třeba probíhající diskuse o způsobu a smyslu zobrazování umění v Británii, nechť si přečte tento článek na Guardianu https://www.theguardian.com/…/nymphs-manchester-art-gallery…. Že by to ale chytlo moc lidí, to si naděje nedělám. Ke komunikaci nám přece dnes stačí obrázky.

