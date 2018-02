Neuvěřitelné: Britské deník Daily Telegraph vydal antisemitský útok na George Sorose

8. 2. 2018

“Shadowy George Soros and his nefarious globalist cabal” is such a transparently antisemitic trope that the @Telegraph might as well put a hook-nosed Der Stürmer cartoon on the front page. pic.twitter.com/0X2u2gruAV — Gary Dunion 🇪🇺 (@garydunion) February 7, 2018

Bývalý poradce britské premiérky Theresy Mayové Nick Timothy publikoval v deníku Daily Telegraph útočný článek proti miliardáři Georgi Sorosovi, jehož obvinil, že jako žid (!) se snaží "podvrátit brexit". Článek využívá argumentace z autoritářských a antisemitských režimů v Maďarsku, v Rusku a v Uzbekistánu. List píše o "ve stínu skrytém Georgi Sorosovi a jeho hanebné globalistické kabale" - to je tak otevřeně antisemitský tropos, že měl deník Telegraph k tomu na titulní stránce publikovat kresbu žida s dlouhým nosem z nacistického plátku Der Stürmer, píše Gary Dunion:





The Telegraph's hatchet job on Soros today uses the Hungarian govt's hate campaign as "evidence" & presents being banned from Russia & Uzbekistan as proof that Open Society Foundation is somehow anti-democratic? And of course, dog-whistle anti-Semitism… https://t.co/TRzTTIBxZq pic.twitter.com/xDhXreoTXt — Andrew Stroehlein (@astroehlein) February 8, 2018

Útok na Sorose v deníku Daily Telegraph zneužívá nenávistné kampaně, vedené maďarskou vládou proti Sorosovi jako "důkazů" a argumentuje, že to, že Sorosova organizace Open Society Foundation byla vyhnána z Ruska a z Uzbekistánu, je důkazem, že je "nedemokratická". Cože? A zároveň článek používá otevřeného antisemitismu





"Je načase se probudit, píše Nigel Farage. Probudit k čemu? Že je Soros žid? Tak, jak budí maďarská vláda své občany? Vy, Nicku Timothy, i vy ostatní, byste se měli stydět," píše bývalý tiskový mluvčí Tonyho Blaira Alastair Campbell:



time to wake up to what? The fact he is Jewish? As the Hungarian government has been waking up its people. You, Nick Timothy, others, should be ashamed https://t.co/Uw1UJr6P3N — Alastair Campbell (@campbellclaret) February 8, 2018





Glad we are finally talking about the influence of George Soros. Time to wake up. https://t.co/2yxrJP7Lxd — Nigel Farage (@Nigel_Farage) February 8, 2018

Nigel Farage: "Jsem rád, že konečně hovoříme o vlivu George Sorosu. Je načase se probudit."