Expozicí blbství k občanské obrodě české společnosti

8. 2. 2018 / Bohumil Kartous

Jsem spokojen. Jako demokrat, který uznává výsledky platných voleb, se domnívám, že je povinností stran zvolených do parlamentu transparentně zastávat politiku, kterou slibovaly svým voličům. Poslanci pracující pro politicko-obchodní projekt Tomia Okamury by z toho titulu měli bez jakékoliv politické korektnosti prosazovat záměry, s nimiž do sněmovny vstoupili a jsem vážně velmi potěšen z toho, že se tak děje. Výroky představitelů této sněmovní entity na téma koncentračního tábora v Letech jsou autentické a přesně odpovídají charakteru politiky, který chce tato entita prosazovat. Velmi si toho cením a počítám s další nekompromisní kritikou. Je to jedinečná příležitost, kdy se i "průměrný" český politik musí rozhodnout, zda bude nadále hledat neobratná relativistická vyjádření a hrát "neutrála", nebo se dokope k největšímu hrdinství své politické kariéry. Straně progresivní degenerace nabízím další témata, do nichž lze zabrousit, snad se nechají inspirovat...