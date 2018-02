Upřímná rada pražským liberálům

From Ostrava with love

8. 2. 2018 / Marek Beneš

Přišel čas, abych svými omezenými znalostmi poradil svým liberálním přátelům v Praze, co by měli dělat, aby změnili politický kurz. Dobře mě poslouchejte.

Po volbách jsem četl slova zástupců liberální části ČR, kteří v posttraumatickém šoku analyzují výsledek voleb. A celou dobu se řeší jedině to, jaký je volič Miloše Zemana, co ho charakterizuje a co mají společného, případně jak jejich počet omezit či jak je přesvědčit. Analýzy se vydaly naprosto chybným směrem. Řešit, co má 2,8 milionu lidí společného, je nesmysl.





2,8 milionu voličů je nesourodá masa. V mé sociální bublině mám ve firmě 90 % voličů Zemana, v mé vesnici 71 %. Znám ty lidi. Nic jednotného v nich není. Znám mezi nimi obrovské množství těch, kdo v 1. kole hlasovali pro lliberální kandidáty. A proto Jiří Drahoš ještě 20. 1. 2018 výrazně vedl. Pak přišla nedebata na Nově, prohra Drahoše na Primě a už ve středu mi mnozí budoucí voliči Zemana, kteří mu to původně nechtěli hodit (nelíbil se jim, vulgarity, stáří atp.) hlásili, že Zeman opět dostane jejich hlas.





A proč, milí liberálové? Protože Drahoš nebyl lídr. Ukázal se jako nezpůsobilý pro post prezidenta. Proto se tady, na Karvinsku, volila jistota. Obrovské množství voličů zná Zemanovy chyby. Ale v hodině H se jevil jako lepší varianta. Česko není tak výrazně rozděleno, jen je třeba, aby se liberální tábor naučil dělat volby. Kdyby se to umělo a kandidát nebyl tak neschopny, dnes by byli v Praze v optimistickém modu.