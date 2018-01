Zemanizace české politiky aneb geroj ábíčko v kleštích invalidního důchodce

Co se tedy stalo. Miloš Zeman se uklidil do Lán a tam bude nyní přijímat návštěvy. Klobouček už žmoulá Andrej Babiš, který musel dostat mnohonásobnou škytavku, když se díval na defilé Zemanových "nejbližších". Inu, jak bylo řečeno, mohl tu být s námi, jenže v nesprávném okamžiku zaváhal.

Takže nyní má ábíčko od ještěra zadání, které mu jednak významně prodraží jeho politické angažmá, což by veřejnosti tolik vadit nemuselo. Zejména ale na dlouho kontaminuje politickou scénu a vytvoří předpolí pro možné upevnění pozic populistů a celkového posunu politického spektra zatíženého tímto břemenem do oblasti politické smrti.

Co se tedy nyní stane:

Zemanovo dítě, ČSSD, je v bankrotu. Přítomnost Milana Chovance na oslavách Zemanova vítězství byla vcelku čitelná zpráva o tom, koho si Zeman přeje instalovat do pozice pomyslného "Leonarda", jenž provede renesanci. Tvarohovitě tvárný Chovanec, představitel politické břečky, politická loutka, je perfektní nástroj k tomu dostat v ČSSD zpátky k moci Zemanovu kliku s takovými kádry, jako je Hašek, Zimola nebo Foldyna. Pokud se to Zemanovi podaří, a ábíčko mu v tom může významně pomoci, česká sociální demokracie dovrší definitivně odchod ze socialistické internacionály a na příští sjezdy si může směle zvát jako hosta Le Penovou, Hofera a Farage. Babiš pomůže tak, nemá na výběr. Zeman si totiž chce vzít ČSSD s sebou na odpočinek...

Široký úsměv Tomia Okamury na oslavách velkého vítězství "velkočešství" lze dobře pochopit. Lze ho dokonce velmi dobře vyčíslit. Hodnota Okamurova politického businessu s hloupostí stoupla Zemanovým vítězstvím několikanásobně a pan podnikatel to samozřejmě velmi dobře ví. Platit bude ábíčko, pokud chce nadále pomýšlet na jakoukoliv udržitelnou vládu. Ne snad, že by politickou lůzu zval přímo do vlády, aby udělal tutéž chybu, kterou udělali sociální demokraté, když se nechali vykrást Andrejem Babišem. Ono i politické šílenství má své hranice. Na českých ministerstvech už byla řada patologicky smýšlejících diletantů, ovšem personální nabídka Okamurova týmu je dokonalý casting pro politickou tragikomedii. Ono lze ale najmenovat různé poradce do vlády, najít místa ve správních radách a další bonbónky, nad nimiž bude strana úplné ochlokracie spokojeně mlaskat.

Komunisté se nevracejí z hradu, aby zvěstovali dobré zprávy. Vracejí se z panelákového Top hotelu, aby si řekli o totéž, o co si říká Velkočech. Rehabilitace komunistů nevede přes vládu, vede přes všimné Miloše Zemana za neochvějnou podporu. Věrolomný Andrej nyní dostane povinné kurzy komunistických expertů na loajalitu.

Současná situace ukazuje, jak jednoduše se z parlamentního politického systému stává prezidentský. Lépe řečeno zemanovský.





Problém je, že tady nejde jen o zkrácené období Zemanovy přítomnosti v úřadě. Kontaminace české politiky Zemanem přetrvá dlouho. Další prezidentské volby totiž budou v prvé řadě soubojem o ovládnutí hradu mezi Babišem a hradní chátrou. Exhibice populismu a předhánění v manipulaci vyvolávající nauseu by snad mohla konečně pomoci nějakému rozumnému kandidátovi vymanit českou politiku ze současného zajetí. Pravděpodobné to ale není. Občansky rozvrácená společnost, jak se ukázalo v posledních volbách, spolehlivě zvolí větší zlo. Máme se na co těšit...