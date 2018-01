58 příběhů lidí, jejichž životní zkušenost svědčí ve prospěch inkluzivního vzdělávání

Trumpovsky omezený populista Klaus ml. se bude snažit inkluzi destruovat

1. 2. 2018

Předloni v září frčela naplno kampaň Blesku Stop škodlivé inkluzi. Václav Klaus ml. za nemalých investic svých peněz a mediálního prostoru na Novinky.cz začal pod stejným heslem svou spanilou jízdu, která zatím končí v křesle šéfa sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. A moje žena Lenka nastoupila na MŠMT, kde se začala věnovat projektu "Příběhy dobré praxe" a zapisovat osobní zkušenosti lidí, kteří se nějakým způsobem v Česku podílejí na inkluzivním vzdělávání, nebo jej absolvovali. Lenka zítra tuhle práci končí a tohle je její rozloučení. Na webu MŠMT teď najdete 58 příběhů lidí, jejichž životní zkušenost nemůžete jen tak hodit pod stůl a namlouvat veřejnosti, že společně vzdělávání je jen "nesmyslný ideologický projekt." Několik příběhů je ještě připraveno ke zveřejnění. Za sebe jsem za tuhle práci Lence moc vděčný a obdivuji všechny, kteří se rozhodli v místy až nepřátelské společenské atmosféře podělit o svůj příběh. A doufám, že jejich hlas bude ve veřejné i odborné diskusi i nadále alespoň trochu slyšet. To ale nezáleží jen na Lence.

Pozn. Boba Kartouse: Václav Klaus ml. se bude snažit revidovat poslední novelizace školského zákona a vrátit se zpět před rok 2016. Nejde přitom jen o inkluzi. Klaus, aniž by kdy prokázal porozumění vzdělávací politice, chce bez jakékoliv analýzy dopadu provést změnu zákona, jen aby dokázal svým voličům, že své populistické sliby myslel vážně. Je to podobné slibům Donalda Trumpa, že postaví zeď mezi USA a Mexikem. I Trump po nějaké době pochopil, že na to nesežene peníze. Bude chvíli trvat, než dojde i Klausovi mladšímu, že chce zasahovat do mnohem složitějšího systému, než byl doposud schopen pochopit.