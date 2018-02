Proč je válka vůl

2. 2. 2018 / Karel Dolejší

Turecká agentura Anadolu večer ve flash news oznámila, že Pentagon odsoudil útoky kurdské YPG na civilisty v jižním Turecku. Mezitím ovšem twitterový účet al-Sura přinesl šokující video z dílny syrských spojenců právě tohoto Turecka.

Kamera ve vesnici Kurna zabírá tělo mrtvé bojovnice kurdských ženských milic YPJ Barin Kobani. Ze záběru nevidíme, jak žena zemřela; možností je více, jednu z nich představuje blízká exploze (existují kurdské sebevražedné atentátnice, které se fanaticky obětují za "strýčka Apo" zcela analogicky sebevražedným atentátníkům, které cvičí islamisté - a nejméně jeden kurdský zdroj také výslovně tvrdí, že se Barin sama odpálila ZDE); další varianty si raději nepředstavovat. Oděv je roztrhán místo aby byl vysvlečen, nicméně ani to neumožňuje spolehlivě rozhodnout o způsobu úmrtí.

To ovšem nemusí být na věci nejpodstatnější. K tělu, ať už přišlo o život jakkoliv, totiž v záběru přistupuje jeden z ozbrojenců a se smíchem strká botou do roztrhaného hrudníku. Jeden ze skupiny se snaží ostatní přemluvit, aby takového chování zanechali; druhý říká "přineste další".

Pokud vám samotné video nepřipadá ještě dostatečně příšerné, představte si diskusi k němu na sociální síti Twitter, kde 90 % reakcí buď omlouvá, co se na videu děje, nebo naopak obhajuje příklady podobného chování protistrany, jejichž fotografie, zachycující mj. hromady mrtvol vezené ulicí naházené na valníku, byly rychle přidány do diskusního vlákna.

A pouze jeden starý muž píše strašně jednoduchou větu: "Zohavování těl mrtvých nepřátel je haram (zakázáno). To nepatří do islámu." "Ale to ještě není prokázáno," namítá jiný. "Myslím, že lidé spěchají s tvrzením, které by předložila YPG." "Ano, ale musíme jasně říci, že takové chování islám nepřipouští," zopakoval první mluvčí.

Možná že existují i války za "spravedlivou věc". Co je nebo není spravedlivé ovšem bývá často věcí názoru - pro jednoho je nějaká věc svatá, pro druhého jde o zločin. Ve jménu "spravedlivé věci" se každopádně o to snadněji opouštějí jakákoliv pravidla lidskosti, když je protivník vyloučen z lidského rodu, kolektivně označen za islamistu, teroristu, kacíře, jak je ctěná libost.

"Běda společnosti, která potřebuje hrdiny," napsal Bertold Brecht.

Měl pravdu. Zvlášť když bývá ve finále tak strašně těžké rozlišit mezi hrdinou a opovržníhodným hovadem.