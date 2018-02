Trump rozzuřil Brity neinformovanou kritikou britského státního zdravotnictví, které Britové milují

5. 2. 2018

Sobotní londýnská demonstrace na podporu vyššího financování britského státního zdravotnictví (National Health Service, NHS)





V Londýně se v sobotu konala obrovská demonstrace na podporu britského státního zdravotnictví za zvýšení jeho státního financování: velká část Britů zastává názor, že ho konzervativní britská vláda likviduje tím, že mu neposkytuje ze státního rozpočtu dostatečné finanční prostředky. Kupodivu, televize BBC o této obří demonstraci skoro vůbec neinformovala - až do chvíle, kdy se o ní zmínil Donald Trump.

The Democrats are pushing for Universal HealthCare while thousands of people are marching in the UK because their U system is going broke and not working. Dems want to greatly raise taxes for really bad and non-personal medical care. No thanks! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2018

I may disagree with claims made on that march but not ONE of them wants to live in a system where 28m people have no cover. NHS may have challenges but I’m proud to be from the country that invented universal coverage - where all get care no matter the size of their bank balance https://t.co/YJsKBAHsw7 — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) February 5, 2018

FYI: We live longer.

Life expectancy, UK vs. US:

🇬🇧 male: 79.4; 🇺🇸 male: 76.9

🇬🇧 female: 83.0; 🇺🇸 female: 81.6

Our healthcare costs FAR less.

Healthcare spending:

🇬🇧: 9.9% GDP

🇺🇸: 16.6% GDP

And serves everybody free at point of use.

Uninsured:

🇬🇧: 0

🇺🇸: 28M — Peter Arnott (@PeterArnottGlas) February 5, 2018

Trump totiž sledoval na své oblíbené americké televizní stanici šíříci lži, totiž Fox News, britského euroskeptika Nigela Farage, který tvrdil, nesmyslně, že britské zdravotnictví je v průšvihu, protože je v Británii příliš mnoho imigrantů. (Farage si před časem také stěžoval na zácpy na jihoanglických dálnicích, které podle něho také způsobují imigranti.)Farageovo vystoupení ve Fox News přimělo Trumpa k tomuto neinformovanému výroku na Twitteru:"Demokrati prosazují všeobecnou zdravotní péči pro každého zatímto v Británii protestují tisíce lidí protože jejich zdravotnictví se rozpadá. Demokraté chtějí výrazně zvýšit daně na opravdu špatnou a neosobní zdravotní péči. Ne, děkujeme!"Za tento výrok Trumpa kritizovala i premiérka Mayová, která se normálně střetům s Trumpem snaží vyhýbat, a podpořila tweet svého konzervativního ministra zdravotnictví:"Mohu nesouhlasit s tvrzeními učiněnými na té demonstraci, ale ANI JEDEN TEN DEMONSTRANT nechce žít v systému [jaký mají Spojené státy], v němž nemá 28 milionů lidí přístup ke zdravotnictví. Britské státní zdravotnictví má jistě své problémy, ale jsem hrdý na to, že pocházím ze země, která vynalezla všeobecnou zdravotní péči, přístupnou zdarma všem - kde se všem dostává zdravotní péče, bez ohledu na velikost jejich bankovního účtu."Trumpův tweet o britském zdravotnictví vyvolal u Britů na sociálních sítích vlnu zuřivosti, protože Britové, navzdory všem problémům se svým státním zdravotnictvím, ho opravdu milují a jsou na něj nesmírně hrdí.James Ball vysvětlil Američanům ve svém článku v Guardianu, že ke zdravotní péči mají v Británii všichni přístup zdarma. Poukázal také na známou skutečnost, že podle údajů OECD vydává Británie téměř o polovinu méně peněz na zdravotnictví na jednoho obyvatele (4192 amerických dolarů ročně) a zaznamenává průměrnou délku života 81,6 let. Spojené státy vydávají na zdravotnictví 9892 dolarů na jednoho obyvatele ročně a průměrná délka v Americe je daleko nižší:"Pro tvou informaci, Donalde. My žijeme déle. Délka života, Británie kontra USA: Naše zdravotnictví stojí DALEKO méně. A je pro všechny. V Británii není nikdo bez zdravotního pojištění. V USA 28 milionů lidí.





James Ball také poukazuje, že Farageovo tvrzení ve Fox News, že za špatný stav britského zdravotnictví "mohou imigranti" je naprostý nesmysl. Naopak, britské zdravotnictví by zkolabovalo, kdyby odešli všichni imigranti, kteří v něm pracují.Britské státní zdravotnictví má 1,1 milionu zaměstnanců a z nich je 138 000 imigrantů - a v to se statisticky nezapočítává mnoho přistěhovaleckých zaměstnanců zdravotnictví a jejich dětí, kteří přijali britské občanství.