Po sestřelení ruského letadla nad Sýrií bombardují zuřivě Asad a Putin civilisty a nemocnice

5. 2. 2018

Over 150 airstrikes have been recorded against 15 towns across Idlib this evening. Both Russian and Syrian airforce reportedly participating. — Quentin Sommerville (@sommervilletv) February 4, 2018

Idlib: As well as warplanes, also reports of helicopters dropping chlorine barrel bombs. — Quentin Sommerville (@sommervilletv) February 4, 2018

Aftermath of chlorine barrel bombs dropped over #Saraqeb tonight #Idlib (H/T Mo Karkas) pic.twitter.com/fdI6mUi9sx — Riam Dalati (@Dalatrm) February 4, 2018

Shocking footage:

According to activists, this video shows the moment a Russian/Syrian airstirke hit #MaaretAlNuman hospital in #Idlib. pic.twitter.com/tOUwdgtsKP — Mughira Al Sharif (@SharifMugh) February 4, 2018

Heart breaking footage emerging from #MaaratNuman Hospital's Natal Care Unit. Days-old babies taken out of incubators and into safety. Nurses discussing transportation to #Ariha #Idlib pic.twitter.com/bzqwBSngW5 — Riam Dalati (@Dalatrm) February 4, 2018

Photos, videos, messages from #Idlib tonight are horrifically similar to what we saw in 2016 on besieged #Aleppo pic.twitter.com/GNIRhkRf2p — Sophie McNeill (@Sophiemcneill) February 4, 2018

#Saraqeb @SyriaCivilDef teams respond to an attack with chlorine gas. 9 injured including 3 White Helmet volunteers. Attacks like this, in violation of UN Security Council resolutions, happen with impunity. @BBCWorld @cnnbrk pic.twitter.com/mLtfQ0OMnv — The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 4, 2018

Air strikes have targeted Kafr Nabl Surgical Hospital in #Syria #Idlib this morning around 9am local time. pic.twitter.com/7XrD61sK2z — UOSSM Suisse (@UOSSM_Suisse) February 5, 2018

V neděli večer bylo zaznamenáno více než 150 leteckých úderů v 15 městech v provincii Idlib. Bombardují jak ruská, tak syrská letadla.Jak letadla, tak vrtulníky shazují barelové bomby s chlórem:Důsledky útoku chemickými zbraněmi, spáchaného v neděli večer:Ruský a syrský letecký úder proti nemocnici v Idlibu:Nedonošené děti museji být vyjímány před leteckými údery z inkubátorů:Záběry z Idlibu jsou děsivě podobné tomu, čeho jsme byli svědky v Aleppu:Bílé helmy reagují na útok chlórovým plynem. 9 osob zraněno, včetně tří dobrovolníků od Bílých helem. K útokům chemickými zbraněmi, porušujícími rezoluci Rady bezpečnosti OSN, dochází zcela beztrestně.Letecký úder proti syrské nemocnici v pondělí v 9 hodin ráno: