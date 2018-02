Skutečný problém, ne nesmysly šířené českými politiky:

Roboti nám seberou zaměstnání. Je nutno nalézt řešení teď, než bude pozdě

V americkém Seattle otevřela firma Amazon obchod Go Store. Je to další krok ke konci světa práce, jak jsme ho znali



V lednu byl otevřen nový druh obchodu v suterénu ústředí firmy Amazon v Seattle. Zákazníci přijdou, naskenují si své mobily, vezmou si z polic, co chtějí, a zase odejdou. V obchodě Amazon Go nejsou žádné pokladny ani žádné pokladní. Je to tzv. "just walk out shopping" (nakupování typu "jen si vyjděte"). Umožňuje ho nová generace strojů, které dokáží rozpoznat, který zákazník je který a co si bere z polic. Během minuty po odchodu zákazníka z obchodu se mu na mobilu objeví stvrzenka za to, co si koupil.



Tak to teď bude vypadat v potravinářských obchodech.



Technologické změny probíhají rychle a mají hospodářské, sociální a etické dopady. Problém obchodu Amazon Go je ovšem v tom, že i když zákazníci mají výhody z nižších cen a nemusejí stát ve frontě u pokladny, obchod je přístupný jen těm zákazníkům, kteří jsou schopni si stáhnout do mobilu příslušnou aplikaci



Nadchází opravdu radikální hospodářská změna. Automobily bez řidičů, například, jsou možné, protože inteligentní stroje jsou schopny mezi sebou navzájem komunikovat. Umějí dělat věci, nebo je brzo budou umět dělat, jaké dosud byly doménou jen lidí. Znamená to rychlejší růst, ale také riziko, že majitelé těchto strojů budou stále bohatnout, zatímco, lidé vyhození z práce budou stále zuřivější.



Zkušenost z předchozích průmyslových revolucí velí, že odpor je marný. Ani není rozumná, vzhledem k tomu, že automatizace přináší mnohé výhody - například ve zdravotnictví a v mobilitě starých lidí.



Otázkou není, zda roboti přicházejí, protože opravdu přicházejí. Jejich příchod povede k obrovskému hospodářskému rozvoji. Problémem není výroba, ale přerozdělování bohatství a to, zda existuje řešení skandinávského vzoru pro věk automatizace.



Určitým způsobem připomínala debata v Davosu minulý týden na toto téma, která tam probíhala mezi šéfy technologických společností, politiky a akademiky, obchodnou debatu kolem globalizace v devadesátých letech. Tehdy se akceptovalo, že v důsledku volného pohybu zboží, lidí, a peněz po celém světě budou z toho mít někteří prospěch, jiní ale na tom prodělají. Všechno ale mělo dopadnout dobře, pokud svět poskytne těm, kteří prohráli, rekvalifikaci, nové vzdělání a silnější sociální síť.



K tomu nedošlo. Vlády nezvýšily investice do školství a naopak v něm začaly škrtat. Komunity, postižené deindustrializací, se nikdy už nezotavily. Sociální sítě byly omezeny.



W. Brian Arthur konstatuje toto: "Přesun průmyslových provozů do zahraničí zlikvidoval fyzické pracovní příležitosti a celá průmyslová odvětví a tato místa nebyla nahrazena. Současný přesun pracovních příležitostí z hmotné do virtuální ekonomiky je jiným typem přesunu, není to přesun do jiné země, ale do virtuálního světa. Na základě nedávné zkušenosti můžeme očekávat, že ani tyto pracovní příležitosti nebudou nahrazeny.



Odborníci poukazují na to, že nejtvrději dopadnou ty oblasti, kde už dnes je vysoká nezaměstnanost. Je tomu tak proto, že původní průmyslové továrny a doly byly nahrazeny skladišti a call centry a v nich je nahrazení pracovníků roboty nejjednodušší.



Avšak o zaměstnání přijdou i profesní pracovníci ze středních vrstev: radiologové, právníci a novináři tak, jak už byly zlikvidováni pracovníci bankovních poboček a brzo budou zlikvidováni řidiči nákladních vozidel. Reakcí na příchod robotizace musí být zvýšení investic do školství a do rekvalifikace lidí. V Davosu se minulý týden argumentovalo, že vlády musejí zavést daňové pobídky pro investice do lidského kapitálu.



To ale nebude stačit. Jak na to poukázal britský Institute for Public Policy Research, je zapotřebí nových modelů vlastnictví, aby se zajistilo, že prospěch z automatizace bude spravedlivě sdílen. Jednou z možností je vytvořit fond občanského bohatství, který by jménem veřejnosti vlastnil velké portfolio firem a vyplácel by univerzální kapitálovou dividendu



Destabilizace společnosti bude obrovská a přichází v době, kdy je už struktura společnosti vážně pod tlakem. Bude nutné přerozdělovat zisku z automatizace a nově definovat pojem práce. Je pravděpodobné, že bude muset být zaveden univerzální základní příjem.



Podrobnosti v angličtině



