Otevřený dopis adresovaný české veřejnosti - reakce na výroky Tomia Okamury

Petice

5. 2. 2018

Jako občané České republiky chceme tímto otevřeným dopisem určeným české veřejnosti vyjádřit nesouhlas s výroky Tomia Okamury, které pronesl 27. ledna, při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu, pro televizi DVTV.

Není to poprvé, co český politik pronesl slova bagatelizující utrpení lidí vězněných v tzv. cikánském táboře v Letech u Písku. Není to ani poprvé, co slova zpochybňující funkci tábora pronesl Tomio Okamura. Cynické však je obzvlášť to, že je pronesl v den, kdy si celý svět připomíná hrůzy holocaustu, utrpení těch, kteří holocaustem prošli, a připomíná si ty, kdo nepřežili.

Jsme občané tohoto státu, žijeme zde, pracujeme a vychováváme své děti. Nesouhlasíme s tím, aby politik, jenž zastává vysokou státní funkci místopředsedy poslanecké sněmovny, veřejně pronášel výroky popírající holocaust, a to nejen proto, že je to trestné, ale především kvůli dopadům takových slov. Stejně jako pracovníci Muzea romské kultury jsme přesvědčeni, že Tomio Okamura by měl nést odpovědnost a od svých výroků se distancovat.

Bližší informace ZDE