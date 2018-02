ANO vede předvolební kampaň

5. 2. 2018 / Boris Cvek

Při sledování nedělních Otázek V. Moravce jsem si znovu uvědomil, jak nesmírně komfortní pozici má Hnutí ANO v současné politické situaci. Má jednobarevnou vládu, byť v demisi, ale přece jen prezident říká, že jde vlastně o vládu plnohodnotnou. Prezident i premiér jsou dlouhodobě přesvědčeni – a to jim lze asi věřit, to není žádný jejich typický oportunismus – že nejlepší je vládnout bez koaličních partnerů.













Hra na hledání koaličního partnera, o kterého ve skutečnosti Babiš nestojí, může v očích voličů ČSSD a KSČM, kteří ještě nepřešli k Okamurovi nebo k ANO, obě strany pouze diskreditovat. Jejich propad je přímo historický a dost možná ti, kteří je volili na podzim, by je nevolili, kdyby věděli, jak dopadnou. A ostatně: když komunisté i socialisté tak touží po Babišovi, proti němuž jsou naprostými trpaslíky jen do počtu, proč – mohou si „levicoví“ voliči říci – nevolit přímo Babiše?



Myslím, že to všechno je dokonalá předvolební kampaň ze strany ANO. ANO rozvírá svou náruč tak, aby voliči viděli, že ono by chtělo – i když nechce – ale nemůže, protože mu v tom, tedy standardním vládnutí, brání tradiční strany. Tváří se jako tradičními stranami zneuznaný vítěz voleb. A tradiční strany se houpají nad propastí. Žádná z nich si nepřeje předčasné volby. Většina z nich by po takových volbách už nemusela být ve Sněmovně.



Babiš v rozhovoru pro sobotní Lidové noviny tvrdí, že všechny strany by měly podpořit jeho vládu jeho hnutí, neboť ty strany budou ve Sněmovně prostě během vládnutí této vlády diskutovat, a vláda mezitím naplní svůj program… a, což je v tom obsaženo, zachrání tuhle zemi. Tohle je přece předvolební kampaň.



A prezident, který ve svém vánočním projevu hrozil divákům pěstí se slovy, že nikdy, nikdy nepřipustí předčasné volby? Prostě změní názor. Celé je to jen hra.



