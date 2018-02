Trump: "Demokraté, kteří mi netleskali při mé Zprávě o stavu Unie, jsou zrádci"

5. 2. 2018

“Un-American. Un-American. Somebody said treasonous. I mean, yeah, I guess why not?” @realDonaldTrump criticises Democratic politicians who did not applaud during his State of the Union speech pic.twitter.com/t0KDIsxpBa — Channel 4 News (@Channel4News) February 5, 2018

Trump: Vy tam stojíte, máte polovinu místnosti, která doslova šílí, milují všechno, co říkáte, chtějí udělat něco velikého pro naši zemi, a pak máte tu druhou stranu, i vůči pozitivním informacím, opravdu pozitivním informacím, chovali se jako smrt. Neamerické. Neamerické. Někdo řekl Zrádci. Ano, vlastně je to pravda. Řekl jsem, že máte nejnižší černošskou nezaměstnanost v dějinách naší země. Bylo to jako hra. Víte, oni hrají hry. Dostali instrukce "ať se vám ani nehne sval v tváři". A já hovořím o tom, že máme nejnižší hispánskou nezaměstnanost v historii naší země, to neříkám já, to jsou statistiky. Mrtvé ticho. Ani úsměv. Teda byl tam jeden chlap, který, když jsem mluvil o nejnižší afro-americké nezaměstnanosti, on jako tleskal, chabě. Kdo to byl? Byl to sympatický člověk. Asi to byl reverend. Nebylo to zrovna vzrušující, ale aspoň skládal ruce dohromady. A já chci zjistit, kdo to je, pošlu mu děkovný dopis. A asi ho za to opravdu vážně sprdli, co, Robe? Protože byl jedinej. Takže to znamená, oni by raději chtěli vidět, že Trump selhává, než aby se naší zemi dařilo. To to znamená. Je to velmi sobecké. A došlo to až tak daleko, že jsem se ani nechtěl moc dívat během svého projevu na tu stranu. Protože, upřímně řečeno, byla to záporná energie.Můžeme to nazvat zradou? Proč ne. Opravdu naši zemi moc nemilují. Je to opravdu móóc smutné.