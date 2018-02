Nekorektnost Petra Honzejka: Otrávené dárky od fanoušků czexitu

Vracíte se z Chorvatska, stojíte v několikahodinové úmorné frontě na hraničním přechodu Wullowitz − Dolní Dvořiště. Tenhle konec dovolené je tedy stylový, říkáte si. Byla drahá jako nikdy, protože česká koruna je proti euru slabá jak čaj. A za banální ošetření v nemocnici ve Splitu jste zaplatili majlant. Jasně, měli jste se pojistit, mělo vám dojít, že v zemích EU už nemáte zdravotní péči zadarmo jako doma. Ale kdo si má všechno pamatovat, když to léta takhle fungovalo?! Ten czexit nám byl čert dlužen, říkáte si, řadíte jedničku a pomalu se sunete vstříc k bytelně opevněným českým hranicím.

Co by nás čekalo po odchodu z EU? "Pokud Česko podlehne blouznivcům prosazujícím #czexit, bude to ekonomická a civilizační katastrofa," píše @PetrHonzejk Více na: https://t.co/5oGKYgXO9l pic.twitter.com/0re4uVNX6t