Útočit na německé politiky je kontraproduktivní

9. 2. 2018 / Jan Čulík









Občané středoevropských zemí, včetně EU, by si měli uvědomit, že případný odchod jejich zemí z Evropské unie bude pro ně naprostou hospodářskou katastrofou, ještě o hodně horší než jakou katastrofou bude brexit pro Velkou Británii. Stačí sledovat, jak děsivé důsledky má iracionální rozhodnutí britských euroskeptických maniaků v Konzervativní straně pro Británii, jejíž obchodní výměna s EU je jen asi 45 procent jejího celkového exportu. Přesto však i tajná britská vládní analýza dokazuje, že po případném odchodu z EU se zmenší britská ekonomika až o třicet procent. V Británii tak zavládnou svrab a neštovice, pokud se sílícím aktivistům bojujícím proti brexitu nepodaří tuto nesmyslnou a sebepoškozující strategii vrátit.





Britští maniačtí euroskeptikové opakují neustále iracionální mantru, že "EU potřebuje Británii více, než Británie potřebuje EU" - což je zjevně naprosto nesmyslné a fakta, která tito euroskeptici ovšem ignorují, to dokazují. Evropská sedmadvacítka je jednotná, na rozdíl od Británie se přidržuje platných zákonů a britská vláda, která zcela nekompetentně při "vyjednávání" o brexitu dodržuje absurdní princip takzvané "konstruktivní mnohoznačnosti" (bojí se jasně říct, co vlastně od brexitu chce, aby ji evropská sedmadvacítka neposlala s tím kamsi). Dosud neprosadila Británie vůči Evropské unii vůbec nic.





Každý den vycházejí najevo další šokující skutečnosti, včera například to, že britské řidičské průkazy nebudou po odchodu Británie z EU v Evropské unii platit. Totéž postihne po případném Czexitu i české řidiče - už nebudou moci z české zemičky jen ani do Bratislavy.





Česká ekonomika závisí na obchodu s Evropskou unií do 80 procent. Případný odchod ČR z EU by znamenal obrovskou nezaměstnanost a opravdový svrab a neštovice.





Přitom si ČR stále zahrává: Babiš vyhrožuje Bruselu, že pokud bude Brusel dál naléhat na přijetí uprchlických kvót, ČR z EU odejde. Netuší, že jádro Evropské unie by odchod visegrádských zemí nyní přijalo s ulehčením. V západní Evropě sílí přesvědčení, že přijetí středoevropských zemí do EU v roce 2004 byla chyba: ono se totiž nyní ukazuje, že visegrádské země nesdílejí evropské civilizační hodnoty. Proč se tedy jimi zatěžovat?





Je velmi pravděpodobné, že Martin Schulz bude prosazovat velmi nekompromisní postoj jak vůči Británii, tak vůči visegrádským zemím. To jistě může vést k vypadnutí visegrádských zemí z EU, avšak pro Německo to bude mít jen výhody, kdežto pro visegrádské země to bude katastrofa. Takže pozor, není zrovna prospěšné pro tyto země nadávat Schulzovi. Spíš zohlednit novou situaci.





Jak na to poukazuje Jiří Pehe v dnešním Rozhovoru Britských listů , západní podnikatelé si stěžují na nesmírně nevstřícný přístup české cizinecké policie k jakýmkoliv, i nejvyšším pracovníkům nadnárodních firem. Lidé z vnějšího světa už opravdu začínají mít zemí, jako je Česká republika, dost. ČR vážně ohrožuje svou ekonomickou i politickou budoucnost.





Emocionální výpady proti Schulzovi jsou kontraproduktivní, psát dokonce o "vřeštění" nové šéfky německých sociálních demokratů prokazuje mizogynii, která není důstojná pro autora Britských listů.





V nadcházejícím období je ohrožena evropská ekonomika automatizací a robotizací, v jejímž důsledku bude zlikvidováno až 50 procent pracovních příležitostí v Evropě. Nejpostiženější budou právě středoevropské země, včetně ČR, kterou Klaus a Zeman udělaly zemí montoven.





Jižní Korea od šedesátých let uzavřela svou ekonomiku světu a stát cíleně financoval strategii vytvoření mezinárodně konkurenceschopných společností. Teprve až tyto firmy vznikly, otevřela se Jižní Korea světu, a tak jihokorejské firmy ovládly globální trhy.





Československo a Česká republika se hloupě po pádu komunismu otevřely světu hned, takže se slabá a zaostalá ekonomika okamžitě stala obětí nadnárodních firem odjinud.





Čeští politikové by měli bojovat proti české euroskepsi prosazováním českých zájmů. Měli by si na EU vynutit, aby nadnárodní společnosti působící v České republice měli povinnost platit daně v Česku, tam, kde provozují svůj byznys. Tlak na nadnárodní společnosti v tomto smyslu už ve světě existuje, ne ovšem v ČR, kde politikové nekriticky lezou podnikatelům kamsi a ignorují zájmy občanů.





Jedním z nejděsivějších problémů dnešní České republiky je postižení až deseti procent obyvatelstva parazitními exekutory. Parazitní exekutorský průmysl je nutno z ČR vymýtit. I zde by měli čeští politikové hledat pomoc v Bruselu, protože nikde v západních zemích parazitní exekutorská praxe neexistuje.





Bědovat, že "necitlivý" Martin Schulz bude tvrdě prosazovat základní civilizační hodnoty Evropské unie, a pokud se to někomu nebude líbit, může jít, je kontraproduktivní. Jedině ČR spláče nad výdělkem tak, jak už se Velká Británie, zdánlivě v daleko výhodnější pozici než ČR, v důsledku brexitu řítí do katastrofy.