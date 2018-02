Trump "by měl přesunout americké jednotky z Německa do Polska"

9. 2. 2018

Angela Merkelová je možná hrdinkou západních mezinárodních elit, ale neplněním slibů ohledně zvýšení výdajů na obranu zrazuje mezinárodní alianci NATO, napsal Tom Rogan.

Zrada přišla ve středu, když kancléřčina CDU a levicová SPD odsouhlasily koaliční smlouvu, která hovoří o "přiměřeném příspěvku" NATO. Vzhledem k tomu, že Německo utrácí na obranu 1,2 - 13 % HDP a před posledními událostmi slibovalo dosáhnout 2 % dohodnutých na welšském summitu NATO v roce 2024, opuštění tohoto cíle posouvá věci z roviny absurdity do úplného šílenství.

Nicméně v posledních letech se fraškovitý přístup ke sdílené odpovědnosti za bezpečnost stal oblíbenou německou uměleckou formou. Nejlepším příkladem je tvrzení německé ministryně obrany z roku 2017, že je nefér kritizovat nízké výdaje na obranu, protože kdokoliv s "moderním chápáním bezpečnosti" by do nich zahrnul výdaje na mezinárodní pomoc. Zde nacházíte idealistický klam německého obranného establishmentu: Přesvědčení, že školy jsou nejlepším prostředkem k obraně před ruskými tanky a studně nejlépe zastaví zvěrstva IS.

Naneštěstí nic z toho není k smíchu.

NATO potřebuje navýšit své schopnosti, ale německá armáda je stále impotentnější. Ponorkové síly v zásadě neexistují, obrněné jednotky jsou k smíchu a letectvo můžou vyřídit dva nebo tři ruské letecké pluky.

Nejen proto, že ruské hrozby už se v Evropě široce projevují (a už zahrnují vlivové operace), ale také kvůli dalším hrozbám jako Severní Korea, NATO nezbytně potřebuje větší válečné kapacity. Místo toho se dnes v zásadě změnilo v šestičlenný podnik: USA, Pobaltské státy, britská a polská armáda (Francie pěkně mluví, ale dosud neplní).

Nicméně "přiměřený příspěvek" Merkelové ukazuje, že žádné americké stížnosti věci v Berlíně nezlepší. To dokáže jedině akce.

Takže přišel čas přesunout americké jednotky z Německa do Polska. I když si to vyžádá významné náklady, konečně dividendy by byly podstatně vyšší.

Nakonec takový krok by nejen jednoduše uznal, že Německo už není oddáno NATO, ale také by posílil to, co činí NATO nejvíce důvěryhodným: Předsunuté jednotky a posílení spojence, který je ohrožen. Navíc by polské základny posunuly americkou armádu těsně k baltským státům a ruské enklávě Kaliningrad. Rusové respektují sílu a tento krok by byl projevem síly.

Nechápejte mě špatně, uznávám, že Německo je přítelem Spojených států a zůstane důležitým ekonomickým a diplomatickým partnerem. Ale aliance nejsou vybudovány na slovech, ale na sdílených závazcích v kontextu vážných výzev.

Takže přišel čas zachovat nejdůležitější globální alianci uznáním reality. Přišel čas přestěhovat se do Polska.

