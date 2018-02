EU: Severní Irsko pro brexitu zůstane v evropském trhu

9. 2. 2018





Návrh dohody o obchodním vztahu Británie k EU po jejím odhodu z evropské organizace obsahuje podmínku, že Severní Irsko bude muset být i nadále členem jednotného evropského trhu. To zřejmě vyvolá zuřivost Londýna.



Problémem je, že brexit ohrožuje mírovou dohodu o Severním Irsku a Irské republice ze začátku devadesátých let, která vedla k ukončení severoirského terorismu. Kromě vážných škod severoirské ekonomice i ekonomice Irské republiky hrozí brexit obnovením severoirského terorismu. Proto požaduje dublinská vláda, a tu podporuje evropská sedmadvacítka, aby mezi Severním Irskem a Irskou republikou nevznikla pevná hranice. Toho však může být dosaženo jen potud, pokud Severní Irsko zůstane součástí evropského trhu a bude dodržovat evropské předpisy a bude i nadále podřízeno jurisdikci Evropského soudního dvora. Obojí Theresa Mayová pro Británii odmítá.

Ve středu v Londýně jednala o irské situaci britská vláda, avšak nenavrhla žádné řešení a nedospěla k žádné dohodě.Po odchodu Británie z EU bude hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem jedinou pozemní hranicí mezi Evropskou unií a samostatnou Británií. Pokud by Severní Irsko i nadále nezůstalo členem evropského trhu s jeho předpisy, musela by na této hranici vzniknout pevná ostraha. George Hamilton, ředitel severoirské policie, tento týden varoval, že jakákoliv infrastruktura, nově vytvořená na nyní zcela otevřené hranici, se stane terčem teroristických útoků od ozbrojených skupin a to povede k ohrožení života jeho policistů. "Stačí, aby měli teroristé štěstí jen jednou a výsledek bude mít katastrofální dopady," řekl.Navrhovaná dohoda od Evropské unie je logickým důsledkem dohody mezi britskou vládou a Evropskou komisí z prosince 2017, podle níž se má dále jednat o občanských právech, o finančním vyrovnání a o irské hranici.Britská vláda tehdy konstatovala, že "vzhledem k tomu, že neexistují dohodnutá řešení, Spojené království bude udržovat plnou koordinaci s těmi předpisy vnitřního evropského trhu a celní unie, které nyní a v budoucnosti podporují a budou podporovat spolupráci mezi severem a jihem, ekonomiku celého irského ostrova a ochranu dohody z Velkého pátku z roku 1998.""Britská vláda se z toho nebude moci vykroutit," řekl Philippe Lambert, europoslanec a šéf skupiny zelených v Evropském parlamentě. "Uvedeme přesně, co míníme regulační koordinací v právním textu. Bude to velmi jasné. Tím asi vzniknou problémy pro Británii - ale my jsme tuto spoušť nezpůsobili."Podrobnosti v angličtině ZDE