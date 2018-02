Kauza Janek Kroupa: V rozhlase jde o hodně

Přečetli jsme

8. 2. 2018

Ve veřejnoprávním rozhlase se rozhořel spor. Jeho roznětkou byla stížnost radního Tomáše Kňourka v rozpravě na schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 11. 2017 (viz audio záznam – 3. část zhruba od 1:50). Stížnost radního, který napadl načasování reportáže na den, kdy premiér Babiš jel vyjednávat s prezidentem Zemanem o nové vládě, a následující debata se týkaly textu reportáže zveřejněného na

Stížnosti vyšel bezprostředně vstříc generální ředitel René Zavoral, který po svém rozkladu situace, kdy konstatoval že jde o problém obecný, systémový a že v rozhlasové reportáži je to jednostranně uchopené, uzavřel: „…za sebe říkám, nejsem s touto prací spokojen, protože opravdu považuju tuto ‚kauzu‘ za zvláštně pojatou, nelíbí se mi načasování … mohla být odvysílána kdykoli jindy než v den, kdy ten, kterého se to týká, jede za panem prezidentem prezentovat jména ministrů nové vlády, tak já v tomto duchu jistá podezření mám… chci si udělat detailní analýzu … pan ředitel zpravodajství Pokorný nepřesvědčil mě, ani pan Kroupa, svými argumenty, že ta kauza není nějakou účelovou záležitostí v jakémsi, teď to řeknu hodně otevřeně, antibabišovském tažení…“ Tato reportáž vyvolala v následujících týdnech veřejné ohlasy včetně vystoupení ředitele Zavorala, v němž Janka Kroupu obvinil, že nadřazuje své ego zájmům rozhlasu a naopak Kroupa kontroval, že Zavoral je pod vlivem Babiše. Tyto průběžné ataky nyní vynecháme a posuneme se o další krok.





Celý článek ZDE