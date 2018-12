Odvolání šéfredaktora ČRo Vltava Petra Fischera ukazuje zbabělost a mocenskou "přizpůsobivost" vedení ČRo

Je žádoucí, aby analýzy obou pánů byly zveřejněny, jelikož panuje důvodné podezření, že se jedná o vnitřní dohodu mezi většinou členů Rady ČRo a generálním ředitelem v tom, jakým způsobem bude ovlivňován onraz rozhlasu a jeho směřování. Vypovídá o tom fakt, že ti dva lidé, kteří byli pověřeni k vypracování posudků na práci Petra Fischera, a jejichž odborná způsobilost takové analýzy udělat je více méně v rovině ezoterické, dostali v rozhodnutí rady o "expertní" skupině přednost před takovým Václavem Štětkou. Ten nebyl z rozhodnutí současného složení rady uznán za experta hodného podobné práce. Pravděpodobně právě proto, že má expertní kompetenci.

Ve zveřejněném zdůvodnění k tomu, proč byl Fischer odvolán, vedení ČRo argumentuje "poslechovostí", jejím poklesem. Jednak se tento pokles pohybuje v rozmezí statistické chyby, jednak pochází z tzv. Radiprojektu, jehož výsledky byly opakovaně zpochybňovány či účelově interpretovány samotným vedením i radou v minulosti.

To vše pouze utvrzuje dojem, že potřeba nahradit Petra Fischera není motivována problémy ve vedení stanice, ani žádnými dalšími objektivními důvody. Při pohledu na to,, nebo v příběhu, jež je vnímáno jako prostředek, jak se vyrovnat s nepohodlnými, politováníhodná účast naje dobré se ptát, co tam tenhle člověk pohledává.