Chorvatsko porušuje zákony Evropské unie deportací žadatelů o azyl zpět do Bosny

18. 12. 2018





Skryté kamery zaznamenaly, jak chorvatská policie nutí uprchlíky v lese k návratu do Bosny přes chorvatskou hranici









Chorvatská policie deportuje skupiny žadatelů o azyl přes externí hranici EU do Bosny. Je to zaznamenáno na videozáznamech organizace zvané "Monitorování pohraničního násilí (Border Violence Monitoring, BVM). Na videozáznamech je zaznamenáno vyhánění skupin žadatelů o azyl v lesích nedaleko města Lohovo, které leží na bosenském území.

Videozáznamy pořídila organizace BVM v období od 29. září do 10. října. Je na nich zaznamenáno 54 incidentů, kdy chorvatská policie donutila uprchlíky k návratu do Bosny. Celkem bylo vráceno 368 osob.Dragan Mektić, ministr Bosny-Hercegoviny pro bezpečnost, zdůraznil v televizi, že chování chorvatské policie je "hanbou pro členskou zemi Evropské unie".Každou noc se snaží lidé ze Sýrie, z Iráku, z Afghánistánu a Pákistánu překročit hranici z Bosny do Chorvatska. Většina z nich se dostává do Bosny přes Turecko. Doufají, že se jim podaří dostat se do Slovinska, které je členem bezhraničního evropského prostoru.Organizace BVM poukázala na to, že deportace uprchlíků z Chorvatska jsou porušením Ženevských úmluv o uprchlících, Charty základních práv Evropské unie a článku 14 Všeobecné deklarace lidských práv."I když Chorvatsko podepsalo s Bosnou readmisní dohodu, deportace uprchlíků lesem, kde nejsou žádné oficiální pohraniční přechody, nedodržují oficiální deportační procedury a jsou porušení této dohody. Je možná legální vrátit uprchlíky do Bosny, když nepožádají v Chorvatsku o azyl, ale ty deportace musejí probíhat na oficiálních pohraničních přechodech a za přítomnosti bosenských pohraničníků a to se neděje."V listopadu deníkzdokumentoval případy fyzického násilí chorvatské policie proti uprchlíkům. Z 50 lidí, většinou z Pákistánu, s nimiž mluvili lidé z, se jich 35 před deportací do Bosny stalo terčem fyzických útoků chorvatské policie.Podrobnosti v angličtině ZDE