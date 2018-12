Senát vrátil insolvenční zákon sněmovně

, který prošel sněmovnou a který podle kritiky expertů na problematiku zadlužení a exekucí neumožňuje to nejdůležitější, tedy umožnit osobní oddlužení většímu počtu z takřka jednoho milionu lidí zatížených exekucemi. Zároveň senát schválil pozměňovací návrhy předložené Markem Hilšerem, které by otevřely možnost osobního bankrotu i těm lidem, kteří by na něj v současnosti nedosáhli, případně by se vystavovali nebezpečí dalších právních postihů, pokud by během pětiletého období porušili podmínky. Pokud sněmovna pozměňovací návrhy nepřijme a potvrdí dosavadní podobu, do značné míry negativně ovlivněnou návrhy poslance Ano Nachera, ČR zůstane v mezinárodním měřítku zemí, která záměrně udržuje velkou část obyvatelstva v bezvýchodné situaci způsobené v masivní části případů parazitním exekučním schématem.