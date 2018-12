Rusové přestávají číst. Téměř polovina knih vychází s nákladem nižším než 500 výtisků

21. 12. 2018

47% všech knih vydaných v Ruské federaci dosahuje nákladu nižšího než 500 výtisků. To představuje zvlášť dramatický pokles ve srovnání se sovětskými časy, kdy knihy vycházely v enormních nákladech. Současný stav vydavatelské praxe ukazuje na pokles čtení v zemi, která se dlouho chlubila, že se v ní čte nejvíce na světě, upozorňuje Dmitrij Věrchoturov.

V roce 2003 celkový náklad všech knih a brožur v Rusku dosahoval 707 milionů výtisků, ale v roce 2016 již jen 471 milionů. Průměrný náklad poklesl z 8 600 výtisků na 4 070.

To znamená, že počet knih na hlavu klesl z 5,3 v roce 2003 na 3 v roce 2016. A knihy jsou přitom kratší, protože v průměru jejich rozsah klesl "o více jak 50 %". Ruská společnost prostě knihy potřebuje méně, což indikuje "postupnou intelektuální degradaci", je přesvědčen Věrchoturov.

Někteří pozorovatelé tvrdí, že tištěnou knihu nahrazují elektronické, ale statistiky to nepotvrzují. Elektronické knihy nyní ve srovnání s tištěnými stále tvoří jen 2,5 %. A protože čtení se omezuje na lidi s nižším vzděláním a příjmy, není pravděpodobné, že by se čtenost elektronických knih rapidně zvyšovala.

V minulosti byla hlavním spotřebitelem knih inteligence. Nyní se však země rozhodla, že se bez inteligence obejde. To znamená, že se rozhodla obejít "bez zvláštní sociální struktury, která usiluje o vědění a koncentruje jej a předává ve formě připravené k použití".

Knihy jsou takovým prostředkem koncentrování a předávání vědění. Pokud jsou odmítány, společnost odmítá také to, co obsahují. To se dnes děje v Rusku - a neexistují známky toho, že by zmíněný trend mohl dělat něco jiného než akcelerovat.

Naopak, existují všechny důvody věřit, že se stane nezvratným, s vymíráním zbytků sovětské inteligence a zmenšováním počtu těch, kdo nyní plní řídnoucí řady současné inteligence".

Podrobnosti v ruštině: ZDE