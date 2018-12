Britové už nechtějí brexit

20. 12. 2018





Mantra britských konzervativních politiků kolem Theresy Mayové je, že "britští voliči si přejí, abychom brexit realizovali co nejrychleji".



Je to lež.



Jak píše Peter Kellner, 59 procent britských občanů nyní podporuje setrvání Británie v EU a jen 41 procent přijetí "dohody" o brexitu, kterou Mayová vyjednala s Bruselem.



Miliony britských voličů, kteří r. 2016 hlasovali pro brexit, ztratily víru, že brexitem se zlepší jejich životní úroveň. Nyní je o tom přesvědčeno jen 26 procent voličů, kteří hlasovali pro brexit.

Labouristická strana utrpí značné ztráty, pokud umožní realizaci brexitu. Kdyby labouristé podpořili stejně jako konzervativci brexit, jejich volební podpora by poklesla až natolik, že by se stali až třetí britskou stranou, s podporou pouhých 22 procent, zatímco podpora liberálních demokratů, kteří jsou proti brexitu, by stoupla na 26 procent.77 procent labouristických voličů podporují druhé referendum o brexitu, jen 23 procent labouristických voličů je proti konání druhého referenda.Podrobnosti v angličtině ZDE