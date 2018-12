Aktualizovaná Agatha Christie pro dnešní svět

27. 12. 2018 / Jan Čulík

Hercule Poirot v podání Johna Malkoviche přijíždí do města Andover vyšetřovat vraždu. Policie mu nevěří, je cizinec. Průvodčí ve vlaku má na klopě odznak ultrapravicové strany a když mu Poirot podá jízdenku a řekne něco francouzsky, průvodčí mu ji po proštípnutí hodí na zem. Ve městě jsou vylepeny plakáty: ZASTAVME VLNU CIZINCŮ! DEMONSTRUJ ZA SVOU ZEMI A ZA SVOU KREV! Víme, k čemu to vedlo.



Televize BBC začala na sv. Štěpána (26.12. od 21 hodin) vysílat svou novou třídílnou adaptaci detektivky Agathy Christie ABC Murders (Vraždy podle abecedy). Hlavní roli detektiva Hercule Poirota hraje tentokrát americký herec John Malkovich.



Bylo to odvážné rozhodnutí, poté, co po čtvrt století ztvárňoval postavu detektiva Poirota ve více než 70 dílech seriálů britské komerční televize podle děl Agathy Christie britský herec David Suchet a mnozí měli před zhlédnutím nové verze vážné pochybnosti.



Jenže nová verze aktualizované Agathy Christie s Johnem Malkovichem jako detektivem Poirotem je vynikající.

Série detektivek s Davidem Suchetem jako Poirotem byla nostalgicky útěšná: vstupovali jsme do vizuálně idealizovaného světa "staré dobré Anglie" dvacátých let, kdy společnost byla pevně ovládána třídním kastovnictvím, každý znal své místo a ve světě modernistických staveb a ujišťujícího, stabilního pořádku vládly inteligentní a bohaté střední vrstvy. Tomu odpovídalo i Suchetovo ztvárnění Poirota, mírně obtloustého, excentrického, ale vysoce inteligentního postaršího pána. Samozřejmě, že to byla fantazie.Miniseriálje zneklidňující. Od dvacátých let, kdy byl Poirot údajně v Anglii detektivní celebritou, uplynulo desetiletí. Nyní jsme ve třicátých letech, v Německu se dostal k moci Hitler. V Británii sílí - stejně jako dnes - vliv ultrapravice. V ulicích jsou plakáty bojující proti "vlně cizinců", vyzývající k demonstracím "za vaši zemi a za vaši krev". Poirot je přestárlý - marně a trapně se snaží barvit si bílý vous, aby se vrátil do doby před deseti lety, kdy byl celebritou. V Anglii žije už devatenáct let - najednou shledává, že ho Angličané pro jeho cizost (je Belgičan) nenávidí. Paralela by nemohla být aktuálnější: totéž v Anglii dnes zjišťují tisíce občanů ze zemí Evropské unie, kteří v zemi žijí desítky let a domnívali se, že jsou plně integrováni.Svět filmuje znepokojující, chudý, destabilizovaný. Londýnská policie Poirota nenávidí - jeho inteligence totiž prokázala, že jeho detektivové jsou blbci. Spolupracovník Poirota ze Scotland Yardu, inspektor Japp, byl penzionován a v první části filmu umírá na infarkt.První díl, odvysílaný ve středu, byl znepokojující a vynikající - zejména v důsledku aktuálních paralel k dnešku, kdy se Anglie i Evropa propadá do ničivého populismu a národovecké nenávisti.Uvidíme, jak se minisérie bude - dnes večer - vyvíjet dál.Vysoce pochvalná recenze prvního dílu v deníku Guardian ZDE