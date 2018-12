Způsobí Trump diskreditaci americké armády?

28. 12. 2018





Trumpova návštěva u amerických vojáků v Iráku vyvolala u mnoha pozorovatelů znepokojení, že svým vystupováním zatahuje Trump americkou armádu, která je historicky zásadně nepolitická, do svých zaujatých politických hrátek. To by mohlo vést k její diskreditaci u americké veřejnosti



Během své krátké návštěvy v Iráku Trump útočil na americké Demokraty a podepisoval vojákům červené čepice s nápisy "Make America Great Again". Totéž dělal během své zastávky u amerických vojáků v Německu.





Toto Trumpovo chování bylo v rozporu s chováním předchozích amerických prezidentů v přítomnosti armády.



V reakci na kritiku se Trump snažil hájit na Twitteru, že nemohl těmto "chrabrým vojákům" jejich čepice nepodepsat.



Kritikové se také soustředili na Trumpovy výroky před vojáky. Tím, že v jejich přítomnosti pronášel otevřeně stranickopolitické výroky, riskoval, že americká veřejnost bude armádu vnímat jako jeho fanoušky, což by ohrozilo důvěru Američanů v jejich armádu.



"Pokud pan prezident říká, jak vynikajícím způsobem armáda slouží zemi, to je v pořádku," řekl Charles Blanchard, bývalý poradce armády a letectva za Clintonovy a Obamovy vlády. "Pokud se to ale promění v politické shromáždění, co lidi uvidí? Jak vojáci nadšeně tleskají a podporují stranickopolitické výroky."



"Ty červené čáry máme proto, abychom se neproměnili v banánovou republiku," varovala Rosa Brooks, právnička a odbornice na bezpečnost na Georgetown University.



Podrobnosti v angličtině



Toto Trumpovo chování bylo v rozporu s chováním předchozích amerických prezidentů v přítomnosti armády.V reakci na kritiku se Trump snažil hájit na Twitteru, že nemohl těmto "chrabrým vojákům" jejich čepice nepodepsat.Kritikové se také soustředili na Trumpovy výroky před vojáky. Tím, že v jejich přítomnosti pronášel otevřeně stranickopolitické výroky, riskoval, že americká veřejnost bude armádu vnímat jako jeho fanoušky, což by ohrozilo důvěru Američanů v jejich armádu."Pokud pan prezident říká, jak vynikajícím způsobem armáda slouží zemi, to je v pořádku," řekl Charles Blanchard, bývalý poradce armády a letectva za Clintonovy a Obamovy vlády. "Pokud se to ale promění v politické shromáždění, co lidi uvidí? Jak vojáci nadšeně tleskají a podporují stranickopolitické výroky.""Ty červené čáry máme proto, abychom se neproměnili v banánovou republiku," varovala Rosa Brooks, právnička a odbornice na bezpečnost na Georgetown University.Podrobnosti v angličtině ZDE

0