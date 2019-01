O Kuberově Mount Everestu a o zásluhách ODS na budování státu

1. 1. 2019 / Boris Cvek

Co si muž a žena a rodina v širším smyslu počnou, až přijde vážná ekologická katastrofa? Jistě, chřástal ani páchník tuhle planetu nezhuntovali, nikdy si na „pány tvorstva“ nehráli. Ve skutečnosti samozřejmě ani člověk žádným pánem tvorstva není a nikdy nebyl. Žádného tvora nikdy nestvořil, naopak sám je tvor a prach. A jako takový je naprosto závislý na vzduchu, vodě, potravě, čistém prostředí. Když zničí tuhle planetu, zničí i sebe. Komu záleží na mužích a ženách a rodinách jako na něčem, co ční nad vším ostatním „jako Mount Everest“, ten by měl vědět, že tenhle Mount Everest se velmi rychle zhroutí a změní v nic, pokud zničíme naše životní prostředí.

Úžasná je i tato věta: „Stát nás považuje za služebníky, zdánlivě se o nás stará od narození až do smrti.“ Byly doby, kdy se opravdu dalo říci, že stát považuje své lidi za služebníky. Jednak stát byla osoba, monarcha, takže mohl „považovat“, jednak lidé byli poddaní. Ale dnes místo monarchy a vrchnosti máme politiky, a ti jsou zodpovědní lidem. Nejen u voleb. Proto jsou tu média a neustálá veřejná debata. Není to v žádném případě debata služebníků. Tématem té debaty samozřejmě je i to, nakolik se o nás má stát starat. Když se člověk podívá do Somálska, kde se stát zhroutil, a srovná to se západní Evropou, je poměrně jasné, že fungující stát, který se umí postarat, je skvělá věc. Bez státu nejsou žádná pravidla, žádné záruky proti vládě mafií. Musíme usilovat o to, aby stát nejen nebyl v troskách, jak je tomu v Somálsku, ale taky o to, aby nebyl v rukou mafie, jako je tomu v Rusku.

A pokud jde o to, že se náš stát o nás stará jen zdánlivě… to je bohužel součást rétoriky ODS od samého jejího vzniku. Člověk se postará sám, stát nepotřebuje. Sám vyšetří, zatkne, odsoudí a uvězní mafiány. ODS neměla, jak ukazují dějiny českého státu po roce 1993, nikdy skutečný zájem na efektivním, silném státu, který by zajistil právo a ochranu občanů před mafiemi, jako je tomu v západní Evropě. Mohli jsme to hezky vidět na případu tzv. lihové mafie. ODS v roce 2004 byla proti kolkování lihu. Prý by to zbytečně zatížilo podnikatele. Když došlo k umírání lidí na otravu methanolem, žasl jsem nad tím, jak solidní výrobci tvrdého alkoholu říkali, že na obrovský nelegální trh s lihem dávno upozorňovali, že tento trh je dlouho poškozuje, ale stát nepřijal žádná účinná opatření. Tihle podnikatelé, poctiví, se zdáli být zatíženi ne regulacemi státu, ale jejich nedostatkem. Jistě se lze zcela legitimně bavit o účinnosti těch či oněch regulací, nicméně ideologická formulka, že regulace jsou špatné samy o sobě a že omezením státu dojde k větší svobodě pro podnikatele, ergo k větší prosperitě země, není ve svých důsledcích nic jiného než obhajoba mafií.

Zpráva o Kuberově novoročním projevu:

https://www.lidovky.cz/domov/zijme-s-vedomim-ze-slusnost-neni-slabost-kubera-v-novorocnim-projevu-zminil-i-svobodu-kuraku.A190101_132846_ln_domov_ele

ODS neuspěla, alkohol se bude kolkovat

https://www.novinky.cz/ekonomika/45506-ods-neuspela-alkohol-se-bude-kolkovat.html