Tisíce lidí v Budapešti znovu demonstrovaly proti "otrokářskému zákonu" o přesčasech

5. 1. 2019

Tisíce demonstrantů v Budapešti vyšly do ulic navzdory sněhu a mrazu. Znovu protestovaly proti novému "otrokářskému zákonu" ultrapravicové vlády Viktora Orbána. Ten zákon byl schválen v prosinci a vyžaduje, aby zaměstnanci pracovali každým rokem o dalších 400 přesčasových hodin více než dosud - je to v podstatě další pracovní den každý týden.

Orbánova vláda tento zákon schválila, protože blokuje příchod imigrantů a uprchlíků do Maďarska a v důsledku toho má Maďarsko obrovský nedostatek pracovních sil.Nejméně 10 000 lidí demonstrovalo v Budapešti. Mnozí demonstranti také protestovali proti útokům na univerzity, na soudnictví a na média.Někteří protestovali proti novým soudům, které mohou být politicky zmanipulovány. Jiní skandovali "Televize lže". Demonstranti nesli transparenty s nápisy "Skoncujme s tímto režimem" a transparenty požadující generální stávku."Nesouhlasíme skoro s ničím, co se děje od té doby, co se tato vláda dostala k moci, od korupce až po pseudodemokracii," sdělila Eva Demeter tiskové kanceláři Reuters. V Maďarsku dnes demonstruje více lidí, protože "otrokářský zákon" "jich postihl více".Orbánova strana Fidesz, která má v zemi širokou podporu, zvítězila loni ve volbou obrovskoui měrou a zajistila si v parlamentě dvoutřetinovou většinu. Orbánova vláda zotročuje dosud nezávislé instituce a loni hlasoval Evropský parlament pro disciplinární akce proti Maďarsku za to, že ohrožuje zákonnost a nezávislé soudnictví.Orbán se dosud proti protestům staví vzdorně a tvrdí, že je organizuje a financuje George Soros. Ten je v Maďarsku systematicky terčem oficiální antisemitské pomlouvačné kampaně na vládních billboardech.Orbánova vláda zaujala ostře národovecký postoj a líčí sama sebe jako bojovníka proti údajně mocným a "skrytým" promigračním silám. Kritikové poukazují na to, že statisíce Maďarů samotných se vystěhovalo do jiných zemí světa a že Orbán záměrně vyvolává v zemi xenofobii, aby odvedl pozornost od závažných společenských problémů, jako je korupce a propad hospodářství.Podrobnosti v angličtině ZDE