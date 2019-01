My chceme, aby nám vládli diletanti a autoritáři! Ostatní selhali!

3. 1. 2019 / Jan Čulík

Z reakcí od dvou čtenářů Britských listů - i z článků, které v IDnes publikuje Jaroslav Plesl - vyvstává postupně možná vysvětlení, co je motivací populismu. Součinnost frustrace s existujícím režimem, existujícími sdělovacími prostředky a existujícími politiky - s neschopností přesnějšího myšlení, a tedy zranitelností prostřednictvím lživých, zmanipulovaných, emocemi silně nabitých falešných zpráv.Vyplývá to, zdá se mi, ze dvou reakcí na novoroční článek Bohumila Kartouse " Do krize vstoupíme s diletanty v čele ". Čtenáři Miroslav Kozák a Jiří Jírovec, stejně jako Pleslovy články v IDnes , naznačují, že důvodem podpory populismu je součinnost frustrace a mlhavého myšlení, neschopnost kritičnosti.Jak k článkům zveřejněným v IDnes napsal Bohumil Kartous:

V tom je zahrnuto asi všechno. Mnoho Čechů v roce 1989 pod vlivem propagandy Rudého práva (které hlásalo, že na Západě umírají lidé hladem na ulici, tak z toho český občan usoudil, že naopak je západní kapitalismus a demokracie ideální, lidem tam létají holubi do úst, je to ráj a nemusí se tam nic dělat) bylo zklamáno, že se ukázalo, že kapitalismus a demokracie zdaleka nejsou tak dokonalé, jak si to představovali, když tam nemohli jezdit.







Přispělo k tomu i to, že Klausův tzv. "kapitalismus bez přívlastků" převzal ze Západu často jen ty jeho nejhorší rysy západních kapitalistických společností a nezavedl ekonomickou, sociální a právní obranu řadových občanů vůči neskrupulózním kapitalistům, jaká například funguje v Německu. Takže, jistě, demokracie a kapitalismus v České republice, jsou kvalitativně často o mnoho horší než kapitalismus a demokracie řekněme v Německu či ve skandinávských zemích.





Přesto však se většině lidí v dnešní ČR vede víceméně dobře a nejsem si jist, zda údajná frustrace z nedokonalosti a neférovosti českého systému je skutečně důvodem k nárůstu touhy po autoritářském režimu. Protože po něm dnes v ČR touží i mnoho lidí, kteří na tom vůbec nejsou ekonomicky špatně.





Jiří Jírovec:



"To je strašné. Nepřekvapuje afinita toho deníku, ale kde se najednou bere tolik proroků zvěstujících takřka démonickou povahu liberální demokracie? Vždyť je to právě ona, která jim zaručuje právo beztrestně žvanit."Ale abych to zkrátil: Podobně jako Bohumil Kartous zastávám názor, že nespravedlnost, excesy a zločiny západních demokracií je nutno kritizovat (Britské listy to dělají systematicky) a bojovat proti nim ze všech sil. Příklon k autoritářům a korupčníkům, "protože nás západní demokracie zklamala" je však naprostou cestou do pekla.Pane Čulíku,proč ničíte to poslední, co ještě z Britských listů zbylo?Napadl jste čtenáře Kozáka (cituji):"uvědomujete si prosím, že tam, kde argumentujete věcně (OLAF, rozhodnutí nejvyšší soudní instance na Slovensku a rozhodnutí soudu pro lidská práva ve Štrasburku, vyjádření několika zpravodajských služeb k bezpečnosti užívání informačních systémů produkovaných Čínou..) zpochybňujete rozhodnutí a expertízu institucí demokratických zemí?"Myslím, že vám uniká, že jde o zpochybňování toho, jak jsou uvedené informace interpretovány v českých mediích.1) Zpráva OLAFU říká jen to, že dotace pro Čapí hnízdo mohla, ale nemusela být získána podvodem, ale to že musí vyřešit české instituce.2) Nejvyšší soudní instance Slovenska zrušila opakovaná rozhodnutí krajského soudu, podle nichž je Babiš je v seznamech Stb neoprávněně. Rozsudek je založen na názoru, že se Babiš neměl soudit s Pamětí národa. Neuvádí ale s kým se Babiš soudit má. To je patrně základ stížnosti do Štrasburku. Jeho výrok neznamená, že je v seznamech oprávněně.K tomu lze dodat, že použití seznamů nemá morální oprávnění v zemi, kde byly po sametu zlikvidovány tisíce dokumentů.Soud ve Štrasburku usoudil, že Slovensko Babišova práva neporušilo. To je vše.3) Věrohodnost zpráv a prohlášení zpravodajských služeb nelze odvozovat z toho, že mají sídlo v "demokratických zemích". Jejich zpochybňování je na místě (to přece obecně propagujete), protože k jádru věci se lze přiblížit jen nepřímo.Je snad CIA vzor všech cností? Nebyli náhodou údajní teroristé posíláni na mučení do jiných zemí, aby USA mohly prohlasit, že nikoho nemučí?4) Bob Kartous svůj článek zahájil slovy: "Českým prezidentem je čínsko-ruský pucflek, bojovník s islámským terorismem. Premiérem soudně uznaný spolupracovník StB, trestně stíhaný pro finační podvod."To je trapný způsob vyjadřování a navíc nepravdivý. Islámský terorismus neexistuje? President země, který občas jede do Číny nebo Ruska, ale jedná tak, aby to nebylo proti srsti Izraeli a USA je spíše izraelsko-americký pucflek.Trestní stíhání z hlediska viny nic neznamená. Čapí hnízdo by nikoho nevzrušovalo, kdyby nebyl Babiš v politice a ANO nemělo v době udání 30% preferencí.Vyšetřování Čapího hnízda vzniklo jako záležitost politická. Proto nemá rychlé řešení. Navíc je zřejmé, že ve hře je i způsob schvalování žádosti o dotaci, před jejím odesláním k EU. To je další politická rovina. Jistě víte, že trestní stíhání je možné iniciovat pokud udání padne do správných rukou.Článek 40 Listiny práv a svobod říká zcela jasně: "(2) Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena."BL ovšem čtenářům podsouvají myšlenku, že kdo je stíhán, je vinen.Víte, že Netanjahu je pravděpodobně trestně stíhán? Zpráva o tom se objevila i v našich mediích, ale nikdo se jí dál nezabýval. Stejně tak zapadla žádost aby USA uznaly část Golanských výšin za území Izraele.Pokud jde o nebezpečí plynoucí od hardwaru firmy Huawei, je zřejmé, že varování tajných služeb je součástí obchodní války. To je přece se vším - zablokujte plynovod z Ruska a kupujte dražší z USA.Hardwarová záležitost má samozřejmě svoji odvrácenou stránku, protože to samé mohou dělat i Američané. Jistě víte, že odposlouchávali Merkelovou a (údajně) i rozhovory arabského prince ohledně vraždy novináře.Demonstrace proti Orbanovi byly údajně proti zákonu, který zvyšuje roční počet povolených přesčasových hodin. Pokud vím, má to háček v tom, že se nejedná o délku pracovní doby a neruší povinnost přesčasy platit 1.5x nad úroveň hodinové mzdy.To je nic proti kanadskému zákonu, který umožňuje, aby přesčasy byly placeny jen tehdy, pokud přesáhnou měsíční pracovní dobu (4x 37.5 hodin). Zaměstnavatel může nařídit přesčas, ale pak poskytnout pracovní volno, aby nebyl celkový počet hodin překročen. Tím se vyhne placení přesčasů. Zákon se nevztahuje na současně platné kolektivní smlouvy.Skutečnost je vždy složitější, jenže BL se vlastního hesla nedrží.S pozdravem,Jiří JírovecVíte, pane Jírovec,Vy trpíte pozoruhodným syndromem. Samozřejmě, že instituce a politikové západního světa jsou chybující, mnohdy - často - kriminální a zcela nedokonalé - a také to systematicky pranýřujeme.Jenže vaše reakce, že proto začnu podporovat instituce a osoby, které jsou daleko nebezpečnější, kriminálnější a šílenější, je sebevražedná.V sedmdesátých a v osmdesátých letech existoval v Británii terorismus prováděný stoupenci katolické církve, který usmrcoval přibližně 3000 lidí ročně.Čímpak to je, že to nikdo nenazýval katolický terorismus?JČPane Čulíku,hrajete si se slovíčky. Není samozřejmě žádný důvod, proč by určité chování (v tomto případě terorimus) nemohlo být označeno adjektivem, které souvisí s tou kterou ideologií a nebo náboženstvím.Upozornil jsem Vás na několik případů, kdy BL misinterpretují výsledky soudů a podsouvají čtenářům myšlenku o Babišově vině, ale na to jste neodpověděl.Pokud jde o mezinárodní situaci, nemám možnost cokoli svým výběrem ovlivnit. Podporovat agresivní politiku USA a NATO může jen hlupák, protože zbrojení nakonec povede k válce. Arsenály je zapotřebí plnit (k tomu je nutné vyvolat atmosféru strachu z hrozného nepřítele) a pak vyprazdňovat.Většina z vedoucích státníků světa jsou v podstatě váleční zločinci. Jen pro ně neexistuje žádný soud. Vy se například neštítíte mít jméno Albrightové pod dvěma stipendii (no dobře, byla to akce české vlády). Je to lidská zrůda, která veřejně prohlásila, že smrt několik set tisíc předčasně zemřelých iráckých dětí (v důsledku sankcí podle Lancetu) byla dobrou cenou za odstranění Husseina.V Česku je napadán Babiš se Zemanem. To, že se k Babišovi upírají naděje, že alespoň něco pro lidi udělá, je dáno stavem české společnosti. Zadluženost 10% populace, nedostupnost bydlení, obchod s chudobou a (ne)zajištění občanů ve stáří jsou hrozivé problémy. Nikdo je neřešil a tak Babišovi spadly do klína by default.Společnost je rozštěpena a není schopna diskuse. Stačí se podívat na Sněmovnu a poslechnout si nehorázné žvanění politiků. Jenže ono to jde až do rodin.Co je sebevražedné na podpoře Babiše, když alternativu představuje Okamura, Bělobrádek, Fiala, Bartoš a Pospíšil? Tedy politici, kteří mají mozek zablokovaný několika ideologickými poučkami a frázemi o demokracii.Hrají si na demokracii, ale nemají jiný program než rozebrat 30% současných preferencí ANO.Snažím se být nezávislým pozorovatelem, nejsem členem žádné skupiny natož strany. Mám dost zkušeností ze života na obou stranách, abych byl schopen informace třídit.JJ

Odpovědi na vaší reakci:

„ uvědomujete si prosím, že tam, kde argumentujete věcně (OLAF, rozhodnutí nejvyšší soudní instance na Slovensku a rozhodnutí soudu pro lidská práva ve Štrasburku, vyjádření několika zpravodajských služeb k bezpečnosti užívání informačních systémů produkovaných Čínou..) zpochybňujete rozhodnutí a expertízu institucí demokratických zemí? “

Sakra, až jsem se lekl, že jsem omládl o 30 let! Ono se tehdy také nesmělo moc zpochybňovat, co tehdy „osvícenci“ v jedné vedoucí partaji uzákonili. Ale je se svým skepticismem si to dovolím, i když se to vám nezamlouvá. Když tedy argumentu věcně, tak v čem se mýlím? Je závěr Olafu ve smyslu, že jde o podvod? No není, jen zpochybňuje naše pofiderní pravidla a je tam o AB nějaká zmínka? Tak mě opravte.

Slovenský US nerozhodl o tom, že AB je fízl STB, jen zrušil rozsudky o jeho neoprávněném vedení, které učinily předchozí soudy a nad rámec dodal ten tragikomický dovětek o nevěrohodnosti svědků z STB. No není to k popukání, tzn, že i ty jejich spisky jsou nevěrohodné. Toto je jen logický důsledek toho rozhodnutí. Má tedy vůbec smysl udržovat takový nevěrohodný archiv? Tak je dle vás takový člověk usvědčený spolupracovník? A koho by měl tedy žalovat?

A soud ve Štrasburku už k meritu věci se nevyjádřil vůbec a celou věc odmítl projednávat. Znáte bližší důvody?

Takže ctiteli presumpci viny, tak AB fízlem nebyl, protože validní důkazy proto chybí!

A tomu strašení o zneužívání produktů fy Huawei k fízlování lidí, jsem vás žádal o info kdy a která zahraniční zpravodajská služba vyrobila a zveřejnila podobný paskvil, jako ty dvě naše drahé služby?

Čili když to tak shrnu, žádný argument od vás nedošel.

Dále pokračujete:

„Já tedy nevím, čím se zabýváte, ale musíte být naprosto bezkonkurenčně informován.“

No ono by vám to mohl napovědět můj podpis, když jsem setrvačností přilepil svůj podpis pracovní. Celý svůj profesní život (58 let) se věnuji protiprašné prevenci jak v pracovním, tak i venkovním prostředí. A to zejména v hutích a dolech, realizací, vývojem a výzkumem protiprašných zařízení. Současně po r. 90 jsem opět začal i projektovat táto zařízení jako OSVč. No, a pokud považujete internet jako vašeho konkurenta jako zdroj informací, tak je to tak z 90%. Něco se tam navíc dovíte i z diskuzí.

Pak:

„těžko Vás o něčem přesvědčovat“

jen dodávám, že bez kloudných argumentů se vám to fakt nepovede. Jak říká P. Čepek v Postřižinách správci pivovaru: „Musíte se více snažit…“

A ke konci:

„Můžete mi prosím sdělit, co udělali Andrej Babiš a Miloš Zeman pro lepší ovzduší v regionu…“

Tak Zeman z pozice prezidenta asi toho moc ale asi nemůže, když nemá bohužel ani zákonodárnou moc. Ale z titulu premiéra vyhodil pány z PETRCíle, kterým Klausova vláda dala možnost privatizovat tzv manažerskou cestou Novou Huť. Ti pánové jí tak výborně vedli, že cena jejich akcii stále klesala a dluh zarůstal a narůstal. Tím , že jim tuto smlouvu vypověděl, tak mohl huť prodat Mittalům, kteří z ní udělali ziskový podnik se solidními platy a hlavně pak šly investice do zařízení právě na ochranu ovzduší! Na aglomeraci i vys pecích jsem měl čest se podílet.

No a vláda AB pomohla zachránit doly a tím i opět možné investice do obnovy zařízení v úpravnách, kde jsou dosluhující odlučovače prachů. A nepominutelnou věci jsou i tzv kotlíkové dotace, což je také jeden problémů ovzduší. Vyřešila problém skladování kalů ve Vratimově z likvidace lagun.

A co se týče vzdělávání. Jsou tu dvě veřejné Vš, které se stále rozšiřují. A pokud jsou aktívní a mají na to profesní zázemí, tak není problém dosáhnout na granty. Také jsem měl tu čest projektovat do těch poloprovozů, kde se budou tyto granty realizovat.

Co by se mělo řešit, je dopravní infrastruktura. Tj druhá dálnice Opava – Hradec Kr, žel rychlostní koridor Pha – Katowice – Košice. A konečně, kdyby byla splavná Odra, tak by asi Mittalové nemuseli prodávat huť a to už nevzpomínám Zemanovu snahu o protažení širokorozchodné žel. z Katovic do Kunčic.

Takže jsem u konce a jsem zvědav, zda budete mocni uvést nějaké přesvědčivé protiargumenty. V opačném případě zůstávám u toho, že je ztráta času si něco na BL číst.

