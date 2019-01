Britské univerzity jsou vážně ohroženy brexitem bez dohody

4. 1. 2019

Foto: University of Oxford



Britské vysoké školství, zejména postgraduální výzkum, by bylo poškozeno na dlouhá desetiletí



Šéfové britských univerzit varovali, že odchod Británie z EU bez dohody by byl "jednou z největších hrozeb" britskému vysokému školství. Dochází k vážnému poklesu počtu studentů z Evropské unie, zejména v postgraduálním výzkumu.



Za poslední rok poklesl počet postgraduálních studentů přicházejících do Británie z Evropské unie o 9 procent. V předchozím roce poklesl také o 9 procent.



Celkový počet studentů přicházejících do Británie ze zemí EU poklesl v akademickém roce 2018-19 o 3 procenta.



Vedoucí představitelé 150 britských univerzit adresovali poslancům otevřený dopis, v němž varují, že odchod Británie z EU bez dohody by znamenal "akademický, kulturní a vědecký úpadek, z něhož by se britský univerzitní sektor zotavoval desítky let".



Vedoucí představitelé britských univerzit jsou především znepokojeni skutečností, že britští výzkumníci ztratí přístup k evropským vědeckým grantům v hodnotě až 1,3 miliard liber v nadcházejících dvou letech, a požadují, aby britská vláda tyto peníze nahradila z vlastních fondů.



Podrobnosti v angličtině



