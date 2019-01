Ken Clarke: Moje samolibá generace politiků vyvolala populismus

2. 1. 2019

"Američané mají Trumpa, my máme brexit a Francouzi mají žluté vesty. Není to jen Británie, kde je katastrofální stav událostí."Motorem nárůstu populismu jsou lidé, kteří zůstali pozadu, míní Clarke, kteří neměli prospěch z hospodářského rozkvětu devadesátých a nultých let a pak byli donuceni zaplatit za finanční krach v roce 2008.Kdyby byl Clarke znovu ve vládě, podporoval by takové reformy, jaké žluté vesty vnutily Macronovi - daňové úlevy a zvýšení sociální podpory, aby lidé dokázali vyjít s penězi.Avšak řešení musí být radikálnější než nějaké "dočasné záplaty"."Jde o to, jak regulovat kapitalismus, aby se zabránilo výstřelkům. Lidé, jako jsem já, kteří podporují kapitalismus a volné trhy, se musejí přestat chovat tak samolibě, jak jsme se chovali, když jsme v devadesátých letech vytvořili tento mezinárodní systém, založený na pravidlech. Příští generace bude muset najít takové řešení, aby systém fungoval spravedlivě, a přitom efektivně, aby se zabránilo těmto vlnám populistické nespokojenosti."Zatímco žádná země před těmito vlnami není imunní, Británie je v obzvláště obtížné situaci, míní Clarke."Rozhodnutí uspořádat referendum a výsledek toho referenda, to je nejkatastrofálnější série událostí v domácí britské politice za celý můj politický život. V této chvíli máme v Británii nefunkční vládu, nefunkční opozici a velmi silně rozhněvané a polarizované veřejné mínění. To je nesmírně nebezpečné, protože by to mohlo vytvořit příležitost pro nějaké pravicové populistické hnutí, anebo pro nějaké ultralevicové populistické hnutí, které by mohlo rozložit establishmentové strany, což by byl katastrofální vývoj událosít."Co se týče brexitu, na Clarka dělá dojem "statečnost" premiérky Mayové, avšak míní, že Mayová směřuje ke katastrofě, protože dává přednost jednotě v Konzervativní straně. "Jediným řešením v parlamentě je apel na jednotu poslanců ze všech stran. Mayová si pořád ještě myslí, že když přesvědčí severoirskou (fundamentalistickou) stranu DUP, bude všechno v pořádku. Tu stranu však Mayová nepřesvědčí a všechno v pořádku nebude. Je nutno vytvořit nějakou nadstranickou poslaneckou většinu, abychom se dostali alespoň do přechodného období. Bylo to zjevné vždycky."Clarke se domnívá, že volat po novém referendu je neodpovědné."Účelem referenda je obejít parlamentní většinu a učinit parlament irelevantním. Brilantně toho zneužíval Mussolini."Clarke doporučuje, aby britská vláda zrušila článek 50 o rozhodnutí odejít z EU tak, aby získala více času. Jenže bohužel nikdo v Dolní sněmovně se nechová racionálně.Podrobnosti v angličtině ZDE