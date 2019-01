Proč potřebujeme barevnou společnost

8. 1. 2019 / Boris Cvek

Ne, on nekřičel nic o Alláhovi, jen konzumoval média. A přistoupil k činům. Snažil se, aby našinci prozřeli, zejména ti mladí. A tak když žádní teroristi u nás nevraždili, tak se pokusil vraždit sám, aby se zdálo, že to dělají teroristi. Muslimští samozřejmě.

Když se podíváte na fotku toho pána, tak vidíte, že to je jeden z nás. Vypadá jako běžný důchodce. Milý stařík s francouzskou holí. Měl zvláštní sny: „Měl jsem sny, že se sem valej vlakem jako v indickejch filmech - na stupačkách, na střeše - a že nám znásilňujou ženský.“

Pokácel dva stromy na dvě železniční tratě, aby do nich narazily vlaky. Říká: „Chtěl jsem lidi varovat. Byl to zoufalý křik starého dědka k těm mladším, aby si dali pozor.“ Dnes je sám obžalován z terorismu a hrozí mu až patnáct let vězení. Je mi ho vlastně tak trochu líto. Asi neměl šanci dostat se někdy k nějaké relevantní informaci o realitě, neměl zjevně žádné, ani primitivní, vzdělání v religionistice nebo v blízkovýchodní tematice. Naštěstí je a snad i zůstane výjimkou, která ze strachu z té imaginární invaze muslimů přešla od snů k činům. Ale bojím se, že ty děsné sny trápí u nás v ČR mnoho lidí, mnoho lidí, kteří jsou na tom podobně jako ten ubohý důchodce: nic nevědí o realitě, ale žijí mediálním obrazem muslimské invaze, rozvrácené Evropy. Úplně šokující jsou pro mne lidé, kteří se domnívají, že se u nás žije lépe než v Rakousku nebo Bavorsku nebo Beneluxu, protože oni tam mají vládu šaríe a teroru.

Ten starý důchodce neměl kvůli homogennosti naší společnosti šanci si říci: ale vždyť znám támhle Ahmeda a jeho rodinu, naši vnuci si hrají s jeho dětmi, ti muslimové jsou přece úplně stejní lidé jako my. A proto potřebujeme barevnější společnost, proto potřebujeme imigranty z islámských zemí, proto potřebujeme základní vzdělání o náboženství a životě lidí v jiných částech světa. Jinak se těchto příšerných snů nikdy nezbavíme. I Bavorsko a Rakousko byly kdysi homogenní a silně rasistické společnosti. I tam si mnozí lidé prodělali své děsné sny, třeba o Židech. Ten rozdíl mezi nimi a námi je v tom, že oni se během doby, kdy my jsme tu měli hlasatele internacionalismu a boje proti rasismu (zatímco probíhala tvrdá segregace Romů na zvláštních školách), stali barevnými, pluralitními, vzdělanými společnostmi. My zatím ne.

Měl jsem strach ze zmanipulovaných migrantů, vysvětlil senior kácení stromů na koleje