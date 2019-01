Trump se z Oválné pracovny snažil vyvolávat v televizi strach z imigrace

9. 1. 2019





Donald Trump poprvé vysílal svůj televizní projev "k národu" přímo z Oválné pracovny. Zneužil ho k pokusu vyvolávat strach z imigrantů, opakoval svá pochybná tvrzení o nutnosti postavit zeď na hranici s Mexikem a nenabídl žádné nové řešení pro částečné uzavření úřadů americké federální vlády.



Trump v desetiminutovém projevu obvinil "kriminální gangy" a "obrovské množství ilegálních drog", že způsobily "tisíce úmrtí" a obvinil Demokraty, že nesou vinu za částečné uzavření americké federální vlády, které trvá už 18. den. Demokraté ho obvinili z vyvolávání strachu.

"Toto je humanitární krize - krize srdce a krize duše," řekl Trump televizním divákům a stěžoval si, že prý dosavadní imigrační systém umožňuje "zlovolným kojotům a krutým gangům" terorizovat imigranty, zejména ženy a děti.Američtí prezidenti typicky používají projevů z Oválné pracovny jako výrazu své moci a hovoří z ní k národu v době krize. Trump se snažil argumentovat, že je nutné postavit zeď na hranici s Mexikem, a snažil se tvrdit, že jeho návrh veřejnost široce podporuje. Přitom však americká veřejnost ze 75 procent podporuje imigraci.Odborníci kontrolující věcnou správnost Trumpových výroků se s pohrdáním vyjádřili k jeho tvrzení, že obchodní dohoda s Mexikem, která má nahradit dohodu NAFTA, znamená, že za zeď zaplatí Mexiko. A kritikové poukázali na to, že Demokraté finance pro stavbu zdi neuvolní.Trump nenabídl žádná nová řešení jak vyjít z nynější americké politické uličky, ani však nevyhlásil nouzový stav, aby mohl svými rozhodnutími obejít Kongres.Mluvčí Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi a šéf demokratického minoritního klubu v Senátu Chuck Schumer živě z Kongresu Trumpův projev komentovali. Oba jsou ostře proti stavbě jakékoliv zdi a naléhali na Trumpa, aby zprovoznil fungování vládních úřadů."Bohužel, většina toho, co slyšíme od prezidenta Trumpa během tohoto nesmyslného uzavření vlády, je plné dezinformací a dokonce i zlé vůle," řekla Pelosi a dodala: "Prezident Trump musí přestat si brát americký lid za své rukojmí, musí přestat vyrábět krizi a musí vládu znovu otevřít."Schumer řekl: "Nevládneme prostřednictvím hysterických záchvatů. Žádný prezident by neměl mlátit rukou do stolu a požadovat splnění toho, co chce, jinak uzavře vládu a poškodí tím miliony Američanů, které používá jako páky. Dnes, a po celou tuto debatu a po celé jeho funkční období, apeloval prezident Trump na strach, ne na fakta. Na konflikt, ne jednotu. Většina prezidentů používá projevy z Oválné pracovny pro vznešené účely. Tento prezident právě zneužil zázemí Oválné pracovny ke konstrukci krize, k zintenzivňování strachu a k odvádění pozornosti od chaosu v jeho vládě."Před Trumpovým projevem z Oválné pracovny byl Bílý dům přistižen při šíření množství lží. O víkendu tvrdila Sarah Sandersová, tisková mluvčí Bílého domu, že na jižní hranici USA bylo zatčeno 4000 údajných potenciálních teroristů. V pondělí přiznala Kellyanne Conwayová, že to byl "nešťastný chybně formulovaný výrok", protože většina těchto osob byla zadržena na letištích.Viceprezidenta Pence se v pondělí zeptala televize NBC, co je pravdy na Trumpově tvrzení, že mu prý řekli někteří předchozí prezidenti, že by se měla postavit zeď /všichni žijící prezidenti to popřeli). Pence odpověděl: "Vím, že pan prezident říká, že to je jeho dojem z předchozích vlád, z předchozích prezidentů."Eric Schwartz, předseda organizace Refugees International, konstatoval: "Nikdo nezpochybňuje význam bezpečnosti na hranicích. Avšak dnes večer tento prezident nezodpovědně a nepravdivě charakterizoval situaci na hranicích jako krizi celostátní bezpečnosti. Z důkazů vyplývá, že imigranti, zdokumentovaní i nezdokumentovaní, páchají menší počet trestných činů než američtí občané. Ve svých politováníhodných výrocích pan prezident ignoroval skutečnou krizi: to, že jeho vláda pomlouvá zranitelné osoby, prchající před pronásledováním a násilím ve střední Americe."Podrobnosti v angličtině ZDE