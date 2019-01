Pobodaný primátor města Gdańsk zemřel

14. 1. 2019

Útočník, sedmadvacetiletý muž z Gdańsku, který se v minulosti dopouštěl násilných trestných činů, byl minulý měsíc propuštěn z vězení. Poté, co primátora pobodal, řekl publiku na koncertě, že obviňuje bývalou Adamowiczovu stranu Občanská platforma, že ho nechala v roce 2014 za sérii násilných trestných činů odsoudit do vězení.Adamowicze, populárního, liberálního primátora, trvale nenáviděli ultrapravicové kruhy v Polsku za jeho energickou obranu migrantů a uprchlíků a členů menšiny LGBT. Neexistují však důkazy, že by byl útok politicky motivován.Někteří občané v Polsku však připisují atentát na primátora Gdańsku zvýšenému společenskému napětí a intenzivnímu šíření nenávisti v Polsku.Adamowiczova smrt Poláky po celém Polsku šokovala. V Gdańsku byla městská vlajka snížena na půl žerdi a za primátora se konala zádušní mše. Atentát na primátora odsoudili polští politikové z celého politického spektra, včetně premiéra Mateusze Morawieckého, ministra vnitra Joachima Brudzińského a dalších členů vládnoucí nacionalistické strany Právo a spravedlnost. Adamowicz byl známým oponentem této strany.Mluvčí šéfa strany PiS Jarosława Kaczyńského ho citovala na twitteru: "Vyjadřuji velkou bolest za tragickou smrt způsobenou kriminálním útokem na primátora Pawła Adamowicze. Vyjadřujeme solidaritu s jeho rodinou."Adamowicz byl členem demokratické opozice, která v osmdesátých letech vznikla v Gdańsku pod vedením Lecha Wałęsy. Poté, co opustil stranu Občanská platforma, byl loni na podzim zvolen na své šesté funkční období jako nezávislý kandidát.Jako primátor byl pokrokovým hlasem. Podporoval sexuální výchovu ve školách, práva LGBT a toleranci vůči menšinám. Projevil solidaritu s židovskou komunitou, když někdo loni rozbil okna v synagoze v Gdańsku a ostře to odsoudil.Adamowiczova manželka Magdalena byla v době atentátu v USA na návštěvě své dcery. Polská vláda pro ni do Londýna poslala letadlo.Podrobnosti v angličtině ZDE