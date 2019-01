Má Rusko v počtu rozmístěných jaderných zbraní výhodu 2:1?

14. 1. 2019

Každý rok v listopadu a prosinci ruská vláda zveřejňuje rozsáhlé informace o úspěších ministerstva obrany a plánech pro příští rok, napsal Mark B. Schneider. Hlavním účelem zveřejňování těchto informaci je vojenské obtěžování Západu. Pravděpodobně kvůli Trumpově pokusu vynutit si dodržování smlouvy INF se letos má očekávání nenaplnila. Místo aby Moskva ubrala plynu, vrátila se do režimu vážných jaderných hrozeb. To je rutinní odpověď prezidenta Putina, když Západ udělá nebo řekne něco, co se mu nelíbí.

V roce 2007 byla hrozba zaměření ruských jaderných zbraní použita poprvé, tehdejším velitelem ruských strategických raketových vojsk generálplukovníkem Nikolajem Solovcovem. Ten prohlásil, že "pokud bude třeba, naše rakety budou namířeny na nové protiraketové instalace, pokud budou postaveny". Tehdy ani nyní, není po ruce známka toho, že ruské mezikontinentální rakety mají jakoukoliv jinou než jadernou kapacitu. Putin vydal nové jaderné hrozby, včetně hrozby zaměřením raket v říjnu 2018. Koncem prosince 2018 Putin měl na kontě pět dalších hrozeb a po jedné šéf generálního štábu Valerij Gerasimov, velitel strategických raketových vojsk generálplukovník Sergej Karakajev a mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Navíc tu jsou mrazivá Putinova prohlášení o zvýšeném riziku jaderné války. Je významné, že vysocí ruští představitelé hrozili závody v jaderném zbrojení, vychvalovali nové jaderné superzbraně a varovali před koncem kontroly zbrojení. Navíc Rusko provádělo provokace s použitím bombardérů, včetně rozmístění Tu-160 ve Venezuele, což implikuje hrozbu nové kubánské raketové krize.

V prosinci 2018 Rusko zveřejnilo spoustu informací týkajících se vojenských úspěchů a plánů s důrazem na jaderné superzbraně, zejména na ty, které jsou již operačně nasazeny, nebo se této metě blíží (nadzvukové rakety Kinžal a Avangard, modernizace bombardérů nových střel s plochou dráhou letu schopných nést jaderné zbraně a těžké mezikontinentální rakety Sarmat).

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu prohlásil, že 1) "Úroveň modernizace strategických jaderných sil dosáhla 82 %...", 2) nová střela Sarmat byla úspěšně testována, 3) v roce 2019 dosáhne operačního nasazení "první raketový prapor vybavený... nadzvukovým kluzákovým návratovým tělesem Avangard", 4) v roce 2019 bude uvedeno do bojové služby celkem 31 jaderných mezikontinentálních střel Jars a Avangard, 5) v roce 2019 bude operačně nasazena první raketonosná ponorka třídy Borej A, 6) čtyři strategické bombardéry Tu-95 budou modernizovány, 7) Rusko provedlo salvové odpálení 12 střel s plochou dráhou letu schopných nést jadernou hlavici Kh-101 ze strategických bombardérů Tu-160. To přistupuje k modernizaci asi 10 % ruských jaderných sil v jediném roce deklarovaných v rámci smlouvy START. TASS také informoval, že probíhá výroba nové verze strategického bombardéru Tu-160 (Tu-160M2), která k počtu rozmístěných ruských jaderných hlavic přidá dalších 500 ks.

24. prosince ministr obrany Sergej Šojgu prohlásil, že Rusko dosáhlo "bezpříkladné úrovně vybavenosti moderními zbraněmi" a překonalo všechny ostatní státy. O dva dny později prezident Putin sledoval úspěšný test zařízení Avangard a prohlásil, že "Budeme pokračovat v práci podle plánů, které byly určeny pro tento systém a další slibné systémy vybavení armády a floty."

jedním z nejdůležitějších prosincových odhalení, které bylo Západem zcela ignorováno, bylo prohlášení generála Karakajeva, že "jaderné potenciály stran byly od podpisu dohody START I redukovány o více jak 66 %". To je velká odchylka od ruské pozice. V dubnu 2018 první náměstek stálého zástupce Ruské federace při OSN Dmitrij Poljanskij prohlásil, že "Rusko ve srovnání se zásobami na vrcholu studené války omezilo svůj jaderný arzenál o více jak 85 %". Pokud použijete starý sovětský údaj o 10 000 rozmístěných strategických jaderných hlavicích, rozdíl mezi 85 % snížením a 66 % snížením představuje takřka 2 000 strategických jaderných hlavic nad rámec 1 550 ks předpokládaných novou smlouvou START. To je mnohem vyšší údaj než předchozí západní neklasifikovaný odhad aktuálně rozmístěných ruských jaderných strategických hlavic. Například v roce 2018 Hans M. Kristensen a Robert S. Norris odhadovali, že Rusko má 2 522 rozmístěných jaderných hlavic.

I když limit stanovený smlouvou START není reálný kvůli děravosti dokumentu, více jak 3 300 rozmístěných ruských strategických jaderných hlavic (ruská početní výhoda v poměru 2:1, která se zvětšuje), je velmi významná a může ovlivnit příští Putinova rozhodnutí o válce a míru. Rozmístit více než 3 300 strategických jaderných hlavic vyžaduje víc než jen využití pravidla nové smlouvy START pro započítávání zbraní na bombardérech, které stanoví, že náklad jednoho letounu se počítá jako jediná zbraň. To už udělal odhad předložený Kristensenem a Norrisem. Nynější úroveň přes 3 300 hlavic vyžaduje výrazné utajované síly mobilních mezikontinentálních raket vybavených velkým počtem nezávisle manévrujících hlavic (MIRV) anebo podvádění ve věci počtu hlavic u deklarovaných nosných prostředků.

Existence utajovaných sil vybavených mobilními mezikontinentálními raketami je konzistentní s opakovanými prohlášeními generála Karakajeva, že má kolem 400 operačních raket, zatímco legálně nemůže mít podle čísel deklarovaných v rámci nové smlouvy START víc než zhruba 300.

Během studené války existovaly tajné sovětské mobilní raketové síly, o nichž detailně pojednávaly zprávy ministerstva zahraničí určené Kongresu. Zahrnovaly mobilní mezikontinentální střely SS-16 zakázané smlouvou SALT II a mobilní střely krátkého doletu SS-23 zakázané smlouvou INF. Nedávno se Rusko pokusilo skrytě rozmístit pozemní střely s plochou dráhou letu středního doletu SSC-8/9M729. Takže tu není zjevný důvod, proč by nemohlo dojít ke skrytému ruskému rozmístění mobilních mezikontinentálních střel Jars. Podvody ohledně mobilních mezikontinentálních střel jsou umožněny faktem, že nová smlouva START (uzavřená Barackem Obamou v roce 2009 v Praze - BL) opomenula takřka celý verifikační režim původní smlouvy START pro mobilní mezikontinentální střely. A co je nejdůležitější, permanentní monitoring výroby mobilních střel na místě neproběhl od expirace původní smlouvy START v roce 2009. I s důkladným verifikačním režimem původní smlouvy zpráva senátního zpravodajského výboru o monitoringu smlouvy START dospěla k závěru, že "...americké zpravodajské služby budou mít nižší než vysokou důvěru v tento monitoring v takových oblastech jako nerozmístěné mobilní mezikontinentální balistické rakety..."

Je mnohem jednodušší podvádět v kategorii mobilních mezikontinentálních střel než v kategorii střel středního doletu, protože výroba a testování mobilních mezikontinentálních střel byl podle smlouvy START povoleno a je povoleno i podle nové smlouvy START, bez jakéhokoliv signifikantního verifikačního režimu.

Další problém, na nějž poukázala zpráva senátního výboru o smlouvě START, spočíval v počítání hlavic na raketách. Na to navazuje ruské porušování režimu START vztahujícího se na počítání hlavic rozmístěných raket, o němž detailně informovala zpráva ministerstva zahraničí. Nová smlouva START situaci zhoršila prodloužením doby, za niž mohou inspektoři navštívit lokalitu, z devíti na čtyřiadvacet hodin. To dále omezuje hodnotu inspekcí v případě mobilních mezikontinentálních střel na základnách, protože to usnadňuje podvádění.

Pokud má Rusko nyní přes 3 300 rozmístěných strategických jaderných hlavic a probíhají programy na zvýšení tohoto počtu, Rusko získalo před USA výraznou strategickou jadernou výhodu, ještě zhoršenou dekády trvající výhodou v oblasti nestrategických jaderných zbraní. Rusové věří, že to je velmi důležité. Bývalý náčelník generálního štábu generálplukovník Sergej Ivanov spojil ruské odmítání zapojit se do nových jednání o omezení strategických jaderných zbraní po roce 2010 s asymetrií v jaderné modernizaci: "Když slyším naše americké partnery říkat: "pojďme omezit něco jiného", rád bych jim řekl: "promiňte, ale to co máme je relativně nové". Po dlouhou dobu neprováděli žádné modernizace. Dosud používají rakety Trident." Pokud je generál Karakajev přesný, nyní mají početní výhodu v rozmístěných jaderných hlavicích v poměru 2:1. To může podporovat ruské přesvědčení, že USA v budoucí konfrontaci s Ruskem ustoupí - a tak vyústit v agresívnější chování Ruska.

