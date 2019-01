Theresa Mayová zažila historické zostuzení v parlamentu

16. 1. 2019

Jasně si uvědomme jedno: Brexit je katastrofálním politickým selháním. Tuto chaotickou, nepopulární dohodu, nejnepopulárnější vládní strategii, jakou si kdo pamatuje, vytvořila politická třída, o níž se ukázalo, že je naprosto tupá - nic neví o Evropě, o Evropanech, o obchodních dohodách, o institucích - a že je arogantní a posmívá se vědomostem a expertním znalostem. Bylo to dílo politiků, kteří dali přednost národovecké politice před ekonomikou, kteří dali přednost nedefinované představě "suverenity" před skutečnými institucemi, které poskytovaly Británii vliv a moc, politiků, kteří věřili ve fantazie a pohrdali realitou.



Tušili jsme to. Ale teď už to víme. Žádný plán B neexistoval.



Po mnoha měsících vyjednávání a mnoha hodinách debaty, po dlouhých odkladech a nepodložených zprávách o dalších odkladech, poté, co demonstranti zvonili na zvony a mávali evropskými vlajkami celé odpoledne před westminsterským palácem, britská Dolní sněmovna konečně hlasovala o "dohodě o odchodu ze EU", kterou premiérka Theresa Mayová vyjednala s Evropskou unií, píše Anne Applebaum v deníku Washington Post.

Jak se očekávalo, dohoda byla odmítnuta. Nejen to. Byla odmítnuta většinou 230 hlasů! byla to největší porážka pro jakoukoliv britskou vládu, co kdo pamatuje.Jak se očekávalo, šéf opoziční Labouristické strany Jeremy Corbyn požádal o hlasování o důvěře vlády. Debata se bude konat ve středu. Ve vší pravděpodobnosti při tomto hlasování konzervativci zvítězí.A po tom - potom co? Mezi poslanci, kteří hlasovali proti dohodě Mayové, byli lidé, kteří chtějí, aby Británie zůstala členskou zemí EU, i lidé, kteří chtějí, aby Británie vypadla z EU bez jakékoliv obchodní či ekonomické dohody. Toto hlasování umožňuje obě tyto alternativy. Mayová nenabízí žádnou třetí možnost.Namísto toho řekla, že lidé chtějí "jasno". Řekla, že "uspořádá jednání se svými kolegy, abych zjistila, čeho je zapotřebí k zajištění podpory Sněmovny". Vláda, dodala, "bude k tomuto jednání přistupovat konstruktivním způsobem" - to byl výrok, který vyvolal ve sněmovně trpký smích. Pravděpodobně pojede znovu do Evropy, vytáhne několik pečlivě zkonstruovaných králíků z klobouku - a pak požádá poslance, aby hlasovali znovu. Tvrdí, že její strategií není "nechat ubíhat čas". Ještě více znepokojující je však skutečnost, že zjevně žádná strategie už vůbec neexistuje.Jiní nyní vyplní toto vakuum- Dolní sněmovna zřejmě sama předloží některé návrhy, několik jich už koluje. Kampaň za lidové hlasování požaduje jako východ ze slepé uličky nové referendum. Jeden z předáků této kampaně mi nedávno sdělil, že tato kampaň doufá, že nové referendum se stane "poslední možností". Poté, co všechno ostatní bude hlasováním odmítnuto, zřejmě nezbude jiná volba. Mayová odmítá uspořádat nové referendum z prostého důvodu: Průzkumy veřejného mínění ukazují, že počty občanů, kteří jsou proti brexitu, rostou. Ano, když se nyní Britům nabídne volba mezi setrváním v EU a jakoukoliv jinou druhou alternativou, jasná většina podporuje setrvání Británie v EU. Ale protože by takový výsledek rozerval Konzervativní stranu a protože Konzervativní strana je pro Mayovou její celý život, snaží se novému referendu vyhnout za každou cenu. A tak jsme tam, kde jsme.Nevyhnutelně budou nadcházející dny vyplněny detailním vyjednáváním a parlamentními procedurami. Ale než k tomu dojde, jasně si uvědomme jedno: Čas, který mohl být věnován jiným věcem - debatám o obraně, o chudobě, nebo o čistých plážích - byl vyplýtván na politickou strategii, která neučiní Británii šťastnější, bohatší ani silnější. Namísto toho vyprodukovala tato dlouhá debata zmatek a slepou uličku. A po úterním hlasování bude ještě více zmatku a slepých uliček.Podrobnosti v angličtině ZDE