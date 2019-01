Theresa Mayová: Druhé referendum o brexitu by v Británii "ohrozilo sociální smír"

22. 1. 2019





Theresa Mayová v pondělí odmítla možnost uspořádat druhé referendum o brexitu a tvrdila, že by to vyvolalo v Británii "nepokoje". Trvala na tom, že součástí její strategie zůstává úsilí "odstranit tzv. severoirskou zarážku", tedy podmínku, že pokud Británie nedokáže jinak zajistit otevřenost hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou, Severní Irsko či popřípadě celá Británie bude muset setrvat v evropské celní unii. Stoupenci brexitu tuto podmínku nenávidí, ovšem Evropská unie na ní trvá a v pondělí bylo znovu potvrzeno, že od této podmínky EU neustoupí.

Do data brexitu už zbývá jen 67 dní a Británie stále nemá žádné řešení. Mayová v pondělí v parlamentě rozčílila poslance i podnikatele, protože odmítla jakkoliv změnit svou strategii. Je ochotna hovořit o brexitu jen s tvrdými probrexitovými fundamentalisty v Konzervativní straně a s extremistickou severoirskou protestantskou stranou DUP, které je však nemožné uspokojit, protože budou stále vyžadovat další a další extremistické kroky.Mayová také odmítla vyloučit odchod Británie z EU bez dohody.Jenže premiérka čelí v parlamentě rychle se šířícímu vzbouření. Ministři její vlády a další čelní poslanci Konzervativní strany požadují, aby konzervativní poslanci směli volně hlasovat o parlamentním dodatku, který v pondělí večer Dolní sněmovně předložila labouristická poslankyně Yvette Cooperová, která by měla umožnit odložení brexitu, pokud nedojde k uzavření žádné dohody s EU.Ministryně práce a důchodů Amber Rudd varovala premiérku, že mnoho ministrů z její vlády odstoupí, pokud jim premiérka nedovolí, aby hlasovali proti brexitu bez dohody.Podnikatelské organizace reagovaly silným znepokojením na to, že Mayová neustále jen opakuje své hlouposti. Šéfka Konfederace britského průmyslu Carolyn Fairbarin charakterizovala pondělí jako "další deprimující den pro britské podnikatele".Je pozoruhodné, do jak silné míry je Konzervativní strana posedlá svou probrexitovou umanutostí, takže jí vůbec nevadí, že hrubě poškozuje podnikání. V minulosti se považovali konzervativci za stranu, která stojí na straně podnikatelů. Už tomu tak v Británii vůbec není.Podrobnosti v angličtině ZDE