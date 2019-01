Barnier: Pokusy zabránit odchodu Británie z EU bez dohody nemohou být úspěšné

23. 1. 2019





Vyjednavač Evropské unie pro brexit Michel Barnier varoval poslance britské Dolní sněmovny, že jejich pokusy zabránit katastrofickému vypadnutí Británie z EU bez dohody nemohou být úspěšné, pokud v Dolní sněmovně nevznikne většina pro určité konkrétní řešení.



Barnier zdůraznil v Bruselu, že bez ohledu na toto úsilí britských poslanců Británie katastrofálně vypadne z EU bez dohody dne 29. března 2019, pokud poslanci Dolní sněmovny nezačnou podporovat konstruktivní vizi pro budoucnost.

"Zdá se, že je v Dolní sněmovně většina poslanců proti vypadnutí Británie z EU bez dohody, ale takový postoj tomu koncem března nezabrání," řekl Barnier. Musela by v Dolní sněmovně vzniknout většina pro určité konkrétní pozitivní řešení.Barnier poukázal na to, že je pošetilé, pokud se poslanci Dolní sněmovny snaží posunout datum odchodu Británie z EU do budoucnosti, pokud nevědí, proč by se to mělo učinit."Potřebujeme rozhodnutí více než čas," dodal. "Proč bychom měli Británii prodlužovat lhůtu pro odchod? Co by bylo toho účelem? Jak dlouhé doby by bylo zapotřebí? Proč?"Brusel se začíná vážně obávat, že Británie směřuje ke katastrofálnímu krachu.Barnier zdůraznil, že jediným řešením je, aby Theresa Mayová přijala setrvání Británie v evropské celní unii. To však Mayová ignoruje a trvá na odstranění severoirské "pojistky", která má zajistit otevřenou hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Brusel Londýnu opakovaně sdělil, že odstranit tuto "pojistku" prostě nelze, ovšem Mayová to tvrdošíjně požaduje a neposlouchá."O možnosti odstranit severoirskou pojistku už šéfové evropských států dvakrát jednali a je to nemožné," konstatoval Barnier. "Není možno ji omezit časově, protože pak by to nebyla žádná pojistka," dodal.Podle této pojistky musí Británie setrvat v evropské celní unii, dokud si nevypracuje nějaké jiné - neexistující!! - řešení jak udržet severoirskou hranici otevřenou. Hranice může zůstat otevřená pouze potud, pokud bude Británie podrobena i nadále předpisům evropské celní unie, EU totiž nemůže dovolit dovoz nekvalitních a neregulovaných výrobků a potravin do EU přes otevřenou severoirskou hranici. Fundamentalističtí stoupenci brexitu v Dolní sněmovně severoirskou pojistku razantně odmítají.Podrobnosti v angličtině ZDE