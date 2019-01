Gruzie dnes

25. 1. 2019 / Jimi Dabrundašvili

Most přes řeku. Gruzie

Paní Manane je 49 let a živí se pouliční prostitucí v ulicích hlavního města Gruzie Tbilisi. Matka tří dětí se rozhodla jít touto cestou poté, co se rozešla se svým manželem a zůstala bez prostředků. Její děti ani rodina o tom nic nevědí. „Vždy se na ulici skrývám, mnohokrát jsem se musela schovat, když jsem uviděla někoho známého, ale ze všeho nejvíc se bojím policistů. Mlátí nás obušky, plivou na nás, polévají vodou a hází po nás plastovými lahvemi. Pokud chceme mít klid, kladou si podmínky. Vynucují si sexuální služby nebo požadují nákup cigaret, či svačiny“. Slova paní Manani potvrzuje její 42 letá kamarádka Lali, svobodná matka pěti dětí. Ta dostala mnoho pokut za neuposlechnutí policie a momentálně je toho tolik, že si musela vzít půjčku a snaží se na veřejnosti neukazovat. „Je to velký psychický nátlak. Přijedou policisté v civilu, otevřou dveře auta, chtějí, abych s nimi někam odjela. Bude to rychlé, říkají. Jestli odporuješ, slovně tě nadávají a vypíšou pokutu za neuposlechnutí. Řadoví policisté nejsou tak nebezpeční, jako ti v civilu, detektivové“.