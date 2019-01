Přesný opak idiocie českých poslanců

Foto: Molly Russell



Přesně v době, když až třicet (!!) českých poslamců chce zákonem kriminalizovat odstraňování nenávistných či lživých výroků na internetu, varoval britský ministr zdravotnictví Matt Hancock, že pokud sociální sítě nebudou odstraňovat škodlivý materiál, budou v Británii zakázány. V neděli Hancock konstatoval v této souvislosti v televizi BBC: "Pokud budou odmítat učinit to, co po nich chceme, pak v této věci schválíme nový zákon. Doufám ale, že k tomu nedojde."Britský ministr zdravotnictví apeloval na obří digitální společnosti, aby odstranily z internetu materiál, který podporuje sebepoškozování a doporučuje sebevraždu.V Británii totiž v roce 2017 spáchala sebevraždu čtrnáctiletá Molly Russellová poté, co sledovala na sociálních sítích znepokojující materiál o sebevraždách. Její otec řekl v televizi: "Jsem přesvědčen, že Instagram pomohl usmrtit mou dceru."