Proti lžím na internetu se skoro nelze bránit

25. 1. 2019 / Jan Čulík

V dnešním Rozhovoru Britských listů hovoříme s Bohumilem Kartousem, který se stal mluvčím Českých elfů, skupiny několika desítek lidí, kteří si předsevzali, že budou vyvracet lži šířené na internetu. Mají před sebou zřejmě nezáviděníhodný a neřešitelný úkol. Konspirační teorie se donedávna považovaly za bizarní výraz chování neškodných výstředníků. Už tomu tak není. Studie University of Chicago odhaduje, že v roce 2014 věřilo 50 procent amerických občanů alespoň jedné konspirační teorii. Když průzkum univerzita opakovala v listopadu 2018, to číslo stouplo na 61 procent. Ohromující zjištění bylo potvrzeno nedávnou studií University of Cambridge, která zjistila, že 60 procent Britů věří lžím.Deník Guardian právě publikoval rozsáhlý materiál obsahující svědectví pěti amerických občanů, jimž záměrné šíření lží a hoaxů na internetu zničilo život.

Prvním z nich je levičák a autista Marcel Fontaine, 25, kterého na internetu záměrně obvinili, že v únoru 2018 spáchal masakr ve škole na Floridě v městě Parkland. Fontaine žil ve státě Massachusetts a na Floridu odtamtud je 2400 km. Cesta letadlem z jeho města by trvala čtyři hodiny. Lživé obvinění rozšířil server 4chan a pak server Alexe Jonese, specializující se na konspirační teorie. Fontaine se stal terčem celostátní nenávisti v USA.Jinou obětí Alexe Jonese a obdobných amerických serverů je Lenny Pozner, 51, jehož šestiletý syn byl jedním z dvaceti dětí, zavražděných při masakru ve škole v Newtownu v prosince 2012. Pozner se velmi rychle stal terčem nenávisti serverů provozovaných Alexem Jonesem a dalšími. Ty tvrdily, že ve škole Sandy Hook v Newtonu k žádnému masakru dětí nedošlo. Pozner se stal terčem obrovské vlny nenávisti, zaměřené proti němu i proti jeho mrtvému synovi. "Jsou to moderní hony na čarodějnice. Je to forma masového šílenství."Dr. Paul Offit se stal terčem nenávisti milionů lidí, když si dovolil poukázat na to, že tvrzení, že očkovací vakcína proti neštovicím, příušnicím a zarděnkám je nebezpečná, je naprostý nesmysl a že jeho šíření ohrožuje zdraví dětí.James Alefantis byl obviněn, že spolu s Hillary Clintonovou řídí skupinu pedofilů ze své pizzerie ve Washingtonu a že ve sklepení pod pizzerií vězní děti jako sexuální otroky. Programátorka videoher Brianna Wu se stala terčem mizogynské konspirační teorie, že prý záměrně měla sexuální poměr s novinářem, specializujícím se na video hry, aby tím posílila svou kariéru. Brianna Wu poukazuje na to, že ženy jsou obětí lží a konspiračních teorií daleko častěji než muži, ale jsou proti nim v podstatě bezbranné."Pokud se otevřeně postavíte proti konspirační teorii, tím ji jen posílíte. Když ji budete ignorovat, budou na vás řvát a budou vás šikanovat, dokud vše kariéra nebude zničena. Nedá se nad tím zvítězit," varuje Brianna Wu.Podorbnosti v angličtině ZDE