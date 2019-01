O čem česká historie neučí

Po 1. sv. válce vítězné mocnosti posvětily vznik ČSR ve velkorysých hranicích s Podkarpatskou Ukrajinou s podmínkou, že národnostní menšiny budou mít plná práva. Je to ukotveno v zásadních smlouvách počínaje Versailleskou až po Saint-Germainskou. Beneš sliboval něco jako kantonální systém Švýcarska, jenže to neumožnil ve společnosti přetrvávající důraz na národovectví, tak jsme se na to jaksi vykašlali a vybudovali národní stát, ve kterém absurdně se německy mluvící občan nemohl stát ani přednostou stanice nebo poštmistrem. Pro menšiny stav horší než ve starém Rakousku přispěl k rozpadu Československa.